Serie B... come Bari: De Laurentiis riporta il club pugliese nel calcio che conta

B coime Bari. E come bentornati! Il club pugliese è di nuovo in serie B, quattro anni dopo l'ultima apparizione nel torneo cadetto, lasciato dopo aver addirittura sognato la A, con Grosso in panchina, ma senza una società alle spalle. Poi il buio, il fallimento, la ripartenza dalla serie D, sui campi minori del calcio pugliese e delle regioni vicine. Con un colosso alle spalle, però, a differenza del passato: la famiglia De Laurentiis. Il patron del Napoli ha affidato al figlio Luigi la gestione e la rinascita della società biancorossa. Vinta la D al primo colpo, la risalita dalla terza serie è stata decisamente complicata. Domenica scorsa, però, il progetto è arrivato a compimento: a Latina i Galletti hanno trovato i punti per la promozione anticipata (mancano ancora tre giornate alla fine del torneo) e hanno mandato in delirio una città che da troppo tempo sognava una notte magica. Catanzaro e Avellino, le inseguitrici più agguerrite, proveranno a raggiungere il Bari dai play-off. Festa fino a tarda notte al San Nicola, una volta rientrati in città dalla trasferta, con la curva stracolma fino a tarda notte.

Artefici dell'impresa il ds Ciro Polito, ex portiere e ora manager di ottimo livello, il tecnico Michele Mignani, ex difensore tra B e C, reduce da un'ottima stagione a Modena. E poi una rosa di categoria superiore, guidata e capitana dall'eterno Mirko Antenucci, bomber e leader.

La famiglia De Laurentiis si gode l'apoteosi barese e spera ancora di poter portare a Napoli lo scudetto, per un double che lascerebbe davvero il segno nel calcio italiano. Occasione irripetibile, anche perché la multiproprietà non piace ai vertici del calcio italiano e le regole non permetteranno a lungo di fare calcio ai massimi livelli in entrambe le piazze. Il caso Salernitana ha fatto scuola e, con le nuove norme ad hoc, non si ripeterà con Napoli e Bari (in Italia c'è anche un altro caso: Hellas Verona e Mantova, di proprietà della famiglia Setti). De Laurentiis dovrà cedere uno dei suoi due club.

La nuova norma

Ecco cosa dice la nuova versione dell'articolo 16 bis recita: “Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado. Qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza. L’inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico".

Il caso Napoli-Bari, però, può avvalersi di una deroga perché la multiproprietà di De Laurentiis è nata prima della nuova norma, che non è retroattiva. Non si applica quindi la "decadenza dell'affiliazione". La regola però dice che i proprietari di più club professionistici: “Dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025”.

De Laurentiis, per concludere, dovrà cedere Napoli o Bari prima dell’estate del 2024. E in caso di presenza delle due squadre nello stesso campionato, uno dei due club dovrà essere ceduto 5 giorni prima l’inizio della prossima stagione: “Entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza”.