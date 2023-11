Verona, Baroni a rischio esonero: i possibili sostituti

L'inizio di stagione scoppiettante, con le due vittorie conquistate contro Empoli e Roma, è per il Verona già un lontano ricordo. Gli scaligeri, dopo la partenza sprint, hanno infatti bruscamente frenato, raccogliendo appena due punti nei successivi dieci impegni ed incassando ben cinque ko consecutivi. Una striscia negativa che, inevitabilmente, ha messo in discussione la posizione del tecnico Marco Baroni, che, dopo l'ultimo ko sul campo del Genoa, è seriamente finito a rischio esonero.

Baroni in bilico, i possibili sostituti

Il club, in queste ore, sta valutando il da farsi, potendo approfittare della sosta per prendere una decisione definitiva con maggior calma. La società non è ovviamente soddisfatta del ruolino di marcia della squadra, sprofondata al penultimo posto della classifica. Nel caso in cui il Verona opti per il cambio di guida tecnica, sono essenzialmente due i profili che potrebbero prendere il posto di Baroni: il primo è quello di Davide Ballardini, il quale, tuttavia, dovrebbe prima liberarsi dalla Cremonese, alla quale, malgrado l'esonero dello scorso 18 settembre, è legato da un contratto fino al 2025; il secondo, invece, risponde al nome di Davide Nicola, reduce dall'avventura sulla panchina della Salernitana, terminata con l'esonero dello scorso 15 febbraio.