Verso Basilea-Fiorentina, per i viola un tabù europeo da sfatare

La Fiorentina si riappacifica in fretta con il “Franchi”, conquistando l’intera posta in palio nel match di campionato contro l’Udinese. Un buon viatico per i prossimi impegni infrasettimanali in cui i viola si giocheranno la stagione e, pertanto, l’accesso alle manifestazioni continentali del prossimo anno, anche se i tifosi della formazione toscana avrebbe volentieri sacrificato l’affermazione contro i friulani sull’altare di un risultato utile contro il Basilea. Proprio contro gli svizzeri gli uomini di Italiano si giocano una fetta, cospicua, di un’annata in cui l’andamento a singhiozzo dei primi mesi ha finito col condizionare il cammino: non tanto in Conference, dove il secondo posto nel girone è stato raddrizzato grazie all’ottimo percorso nella fase ad eliminazione diretta, quanto in campionato, rendendo vana ogni possibilità di bissare il piazzamento dell’anno precedente.

E’ questa, in fondo, anche la storia di un Basilea umiliato nell’ultima uscita di campionato dal San Gallo, che si è imposto 6-1 sfruttando le assenze dei rossoblù (tre per squalifica dopo l’incandescente finale di gara contro lo Zurigo) ed anche il robusto turn-over operato dal tecnico Vogel proprio in vista del return-match di coppa contro i toscani. Che ha previsto, tra l’altro, l’utilizzo addirittura del non ancora sedicenne Marvin Akahomen (classe 2007) dal primo minuto nel pacchetto arretrato, dopo l’esordio in prima squadra alla fine dello scorso mese. Evidente segnale di come il tecnico tedesco abbia identificato la Conference League come priorità in questa porzione finale di stagione.

La Fiorentina, dal canto suo, ha in agenda anche la finale di Coppa Italia, ma ha già fatto capire di non voler lasciare nulla di intentato in questa competizione europea che la vede in serie positiva nelle ultime cinque trasferte, nelle quali ha messo a segno diciotto gol, dodici negli ultimi tre poker che hanno permesso ai viola di ipotecare già all’andata la qualificazione contro Braga e Lech Poznan e polverizzare la resistenza del Sivasspor nel return-match degli ottavi di finale. La sfida col Basilea sarà anche un modo per sfatare un tabù continentale: da quasi 35 anni, infatti, i gigliati non sono mai riusciti a passare un turno ad eliminazione diretta dopo il k.o. nella prima delle due sfide. L’ultima impresa risale alla Coppa Uefa 1989/90, con la qualificazione arrivata ai rigori contro l’Atletico Madrid dopo la sconfitta in Spagna di misura e l’1-0 del ritorno al “Franchi”. Da allora, la battuta d'arresto in gara 1 del doppio confronto è sempre stato il preludio all’uscita di scena dalla competizione, peraltro accompagnata dal passo falso anche nella partita di ritorno. Contro il Basilea si riparte da un 1-2 che può e deve essere ribaltato: in palio, la finale dell’Eden Arean di Praga, ad inizio giugno.