Basilea-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Fiorentina fa appello alla sua vocazione esterna in questa Conference per arrivare in finale. La sconfitta a fil di sirena del “Franchi”, che ha preso forma nei venti minuti conclusivi, ha complicato la strada verso Praga, sede della sfida che mette in palio il trofeo. Con la regola dei gol in trasferta abolita, per rimediare al k.o. di sette giorni fa basterà vincere: con un gol di scarto per guadagnarsi i supplementari, con due per passare il turno. Più facile a dirsi che non a farsi, ma i viola hanno dalla loro una maggiore incisività proprio in trasferta – dove in coppa sono arrivate cinque vittorie consecutive – che non in casa, ed anche il miglior attacco di tutta la competizione con ben 33 reti segnate, oltre al capocannoniere di Conference, quell’Arthur Cabral ex di turno ed a bersaglio anche all’andata, autentico specialista del trofeo. Gli ultimi incroci sorridono agli svizzeri, che hanno all’attivo un pari e due vittorie, la prima delle quali nella fase a gironi dell’edizione 2015/2016 di Europa League.

Basilea-Fiorentina, le scelte di Vogel

L’assenza, complici le squalifiche, della grande maggioranza dei titolari abituali nell’ultima sfida di campionato, persa sul campo del San Gallo, è indicativa delle scelte che verranno probabilmente fatte dall’allenatore tedesco. Hitz si sistemerà tra i pali, protetto dal terzetto composto da Lang, Adams e Pelmard, ma attenzione al capitano di lungo corso Frei, che è rientrato da pochi giorni dopo due mesi di assenza causa problemi alla schiena e potrebbe trovare spazio sia nella retroguardia che a centrocampo. Sulle fasce laterali si dovrebbero rivedere come all’andata Calafiori sul versante mancino (con la concorrenza del più offensivo Millar) e Ndoye dalla parte opposta, mentre la mediana sarà probabilmente ben fornita con Burger, Xhaka e Diouf. Ballottaggio in avanti: favorito per una maglia da titolare il match winner dell’andata Amdouni, in tandem con uno tra Augustin e Zeqiri. Tra le soluzioni alternative, l’impiego di uno Darian Males che in Conference ha fatto faville sia da esterno destro che da trequartista: poco più di 500 minuti in campo, ma già tre reti e quattro assist, l’ultimo dei quali servito per il 2-1 con cui gli svizzeri hanno espugnato il “Franchi”.

Basilea-Fiorentina, le scelte di Italiano

Con ogni probabilità, il tecnico della formazione viola punterà per questa sfida da dentro-fuori su uno degli assetti maggiormente collaudati. A partire dall’attacco dove Cabral – risparmiato in campionato per i postumi di una botta al piede – stringerà i denti e guiderà il fronte offensivo, supportato ai lati da Ikoné e Gonzalez (favoriti su Saponara, Sottil e Brekalo) sebbene l’argentino non stia attraversando il suo momento più brillante. Nella zona mediana, scontato l’impiego di Bonaventura in posizione più avanzata con Amrabat e Mandragora a presidiare il cuore del centrocampo, con un Castrovilli in forma pronto a candidarsi sia per una maglia da titolare che per dare il suo prezioso contributo a gara in corso. Nella difesa che schermerà Terracciano, troveranno posto Dodô e Biraghi come esterni bassi, più due tra Martinez Quarta, Igor e Milenkovic il quale ha saltato il match di andata per squalifica.

Basilea-Fiorentina, le probabili formazioni

Basilea (3-5-2): Hitz, Lang, Adams, Pelmard, Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori, Amdouni, Augustin. All. Vogel

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Mandragora, Amrabat, N. Gonzalez, Bonaventura, Ikoné, Cabral. All. Italiano

Basilea-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Basilea-Fiorentina, in programma giovedì 18 maggio alle 21 allo Stadio “Sankt Jakob-Park”, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre), e Sky Sport (numero 254 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.