Basilea, alla scoperta degli avversari della Fiorentina in Conference League

Fondato esattamente 130 anni fa, secondo club più titolato della Svizzera, il Basilea è accomunato alla Fiorentina – sua prossima avversaria nella semifinale di Conference – dalla stessa...urgenza di trovare in Europa quelle soddisfazioni negate dal campionato. I rossoblù sono infatti incappati nella peggiore stagione nella Swiss Super League da vent’anni a questa parte, considerato che dal 2001 in avanti sono arrivati ben dodici scudetti elvetici e piazzamenti sempre sul podio. Discorso diverso in questo torneo 2022/2023, in cui gli Young Boys stanno facendo un campionato a parte (quasi venti i punteggi di vantaggio sulla seconda), ma che vede il Basilea attardato anche dal terzo posto, distante cinque lunghezze.

Inoltre, dopo l’uscita di scena dalla Coppa nazionale in semifinale, l’ultimo k.o. interno contro lo Zurigo, che ha preso forma con l’uno-due degli ospiti nel corso del recupero ed è stato condito da tre espulsioni nell’ultimo quarto d’ora di gara, sembra essere un preciso segnale sulla direzione presa in un torneo parco di gioie ed arrivato inoltre agli sgoccioli. Mancano infatti quattro partite, due delle quali saranno però gli scontri diretti con Lugano e Servette, rispettivamente al terzo e secondo posto.

Decisamente più gratificante il cammino in Conference League, nonostante il rischio nei preliminari con il Brøndby eliminato solo ai rigori: nella loro strada verso la semifinale gli elvetici hanno estromesso dalla coppa, nella prima fase, oltre ai danesi anche i nordirlandesi del Crusaders e il Cska Sofia, quindi la squadra armena del Pyunik e quella lituana dello ?algiris nel girone eliminatorio. La fase ad eliminazione diretta ha visto i rossoblù vincere nel doppio contro il Trabzonspor, poi “vendicarsi” dello Slovan Bratislava (che aveva preceduto il Basilea nella classifica finale della Pool H della competizione) e quindi sbarazzarsi del Nizza, vincendo in Francia ai supplementari nel return-match dopo il 2-2 dell’andata. Trasferta, peraltro, che ha guadagnato spazi su diversi mezzi di informazione per il comportamento esemplare tenuto dai tifosi svizzeri, i quali respinti alla frontiera per un’ordinanza emessa dal sindaco della città transalpina (legata agli scontri di dodici mesi fa con i fan del Marsiglia) hanno ripiegato nella vicina Sanremo, sfilando per le vie del centro e seguendo nella piazza principale la partita, festeggiando la qualificazione e ripulendo la piazza stessa al momento di partire.

A pilotare fino alla semifinale di Conference i rossoblù è stato Heiko Vogel: prima direttore sportivo (incarico assunto a gennaio 2023), poi dopo un mese allenatore ad interim a seguito della separazione con Alexander Frei. Dopo la partenza di Cabral nel mercato invernale della scorsa stagione, proprio con direzione Firenze dopo aver realizzato 65 reti in due anni e mezzo, le sorti dell’attacco sono state affidate ad Andi Zeqiri (centravanti con un passato nelle giovanili della Juventus ed una breve parentesi al Brighton) ed allo svizzero – con cittadinanza turca – Zeki Amdouni, fruibile sia come secondo riferimento offensivo in un tandem d’attacco sia tra le linee, grazie alla bravura in fase di rifinitura.

Il primatista degli assist resta comunque Darian Males, che al suo attivo ne ha già quattordici e non è un nome nuovo nel campionato italiano, essendo di proprietà dell’Inter ed avendo esordito in serie A col Genoa ventiquattro mesi fa. Il volto più noto resta però quello di Riccardo Calafiori, ex Roma e Genoa (provato anche da braccetto difensivo di sinistra, non solo da cursore sulla fascia mancina), la cui presenza resta in dubbio per la sfida di andata, al pari della colonna difensiva Pelmard e del capitano Fabian Frei, il quale al centro del campo verrebbe avvicendato dal talentuoso francese Diouf – già nel giro delle selezioni giovanili transalpine – ad affiancare Taulant Xhaka, fratello del più celebre Granit capitano della nazionale svizzera.