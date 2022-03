Bayer Leverkusen-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’Europa per rialzare la testa. E’questo l’obiettivo di Bayer Leverkusen e Atalanta reduci da un weekend di campionato con tante ombre. La Dea è stata fermata in casa dal Genoa sullo 0-0 e ha visto allontanarsi ancora di più il quarto posto. I tedeschi hanno perso alla Bay Arena con il Colonia e restano terzi in classifica. All’andata è finita 3-2, risultato stretto per i bergamaschi che hanno sbattuto più volte sul portiere avversario. Ora Gasperini ha due risultati su tre per passare il turno ma di certo non sarà facile contro una squadra, quella teutonica, che però arriva alla sfida a pezzi.

Bayer Leverkusen-Atalanta: le scelte di Seoane

E’emergenza piena infatti in casa Bayer Leverkusen. Nell’ultimo turno di campionato la stellina Wirtz, mattatore dei primi venti minuti dell’andata, si è infortunato gravemente al ginocchio nell’ultimo turno di campionato e ha già finito la sua stagione. Oltre a lui non ci sarà il cannoniere Schick e Soane deve anche rinunciare al terzino destro Frimpong. Senza tre titolari le scelte sono quasi obbligate soprattutto in attacco dove Alario sarà ancora il centravanti e sarà sostenuto dalle ali Adli e Diaby e da Palacios che per l’occasione sarà avanzato sulla linea dei trequartisti. In mediana torna Demiraby che ha scontato la lunga squalifica, è un recupero importante perché è a tutti gli effetti il faro del centrocampo del Bayer.

Bayer Leverkusen-Atalanta: le scelte di Gasperini

Out ancora una volta Zapata e con Miranchuk non in perfette condizioni, il russo continua ad allenarsi a parte, sarà Muriel a partire titolare sperando di replicare la splendida prestazione della gara di andata. Alle sue spalle probabile conferma di Malinovskyi e Koopmeineirs, il resto dell’undici dovrebbe essere deciso. Dentro tutti i titolarissimi ovviamente con De Roon che riprende il suo posto al fianco di Freuler in mediana e Zappacosta e Hateboer a presidiare gli esterni. Davanti a Musso spazio al terzetto Toloi, Demiral, Djimsiti.

Bayer Leverkusen-Atalanta: le probabili formazioni

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Bakker; Demirbay, Aranguiz; Diaby, Palacios, Adli; Alario. All. Seoane.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel. All. Gasperini.

Bayer Leverkusen-Atalanta: diretta tv e streaming

Rispetto alla gara di andata, trasmessa in chiaro da TV8, la sfida di ritorno non potrà essere vista gratuitamente. I tifosi dovranno infatti collegarsi o a DAZN oppure Sky con i rispettivi servizi streaming a cui si aggiunge l’on demand di Sky Now TV. La telecronaca in questo caso sarà affidata a Riccardo Gentile e Nando Orsi mentre su Dazn a commentare la partita saranno Stefano Borghi e Simone Tiribocchi.