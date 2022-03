Atalanta, dubbio Miranchuk: Bayer Leverkusen a pezzi

Meno due a quella che per l'Atalanta è la gara dell'anno. Con il quarto posto sempre più lontano in Serie A, la corsa in Europa League assume sempre più importanza nella stagione della Dea. Giovedì a Leverkusen, i ragazzi di Gasperini ripartono dal 3-2 all'andata, risultato importante ma che ha lasciato molti rimpianti perché decisamete stretto per quello che si è visto in campo. Tutto è rimasto aperto e adesso in Germania saranno novanta minuti di fuoco con i bergamaschi che hanno due risultati su tre, ma di sicuro non potranno solo difendersi, non solo perché non è decisamente nelle loro corde, ma soprattutto perché di fronte avranno il terzo miglior attacco della Bundesliga.

Bayer Leverkusen a pezzi contro l'Atalanta

Di quell'attacco però mancheranno due pedine fondamentali. La prima è Patrick Schick, 20 gol in campionato, più di Haaland, e il talentino Wirtz. La diciottenne stellina si è infortunato gravemente, forse rottura del crociato del ginocchio per lui, e così salterà il match. Per Gasperini un sospriro di sollievo visto che nei primi venti minuti dell'andata è stato proprio Wirtz a fare girare la testa a tutta l'Atalanta, prima che De Roon lo prendesse a uomo disinnescandolo. Non solo loro due, il Bayer Leverkusen dovrà rinunciare anche al motorino di destra Frimpong, non eccelso tecnicamennte, ma infaticabile in fase di spinta. Un altro titolare fuori che di fatto rende meno importante la notizia del ritorno dalla squalifica dal faro a centrocampo delle aspirine, Demirbay.

MIranchuk a rischio nell'Atalanta

A Zingonia invece oggi si è allenato a parte Miranchuk, il russo non è al meglio e continua a combattere con gli acciacchi. Gasperini cercherà di recuperarlo per evitare di presentarsi a Leverkusen con un altro attaccante fuori, visto che anche Zapata è ancora fuori. Per quello che riguarda la formazione, nel suo pacchetto offensivo, è probabile che venga schierato ancora Muriel come centravanti con alle spalle Malinovskyi e Koopmeiners.