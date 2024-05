Da "Neverkusen" alla squadra dei record: viaggio nella stagione dell'imbattibile Bayer

Trent’anni e passa di digiuno, tra rimpianti e finali perse, barattati con una stagione leggendaria. Chissà se dalle parti di Leverkusen avrebbero accettato, nel lontano giugno 1993 quando arrivò l’ultimo titolo (la Coppa di Germania alzata in finale piegando di misura la seconda squadra dell’Hertha Berlino) uno scambio del genere. Di certo, la lunga attesa di quella società ribattezzata “Neverkusen” per la lunga striscia di sconfitte proprio in occasione di un match con in palio un trofeo, è stata ripagata saldando interessi e trattenute. E proponendo peraltro sul piatto un potenziale “triplete” (campionato peraltro già messo in cassaforte, coppa nazionale ed Europa League) che nel 2002 fu completato ma...al contrario, con una cocente tripla disfatta tra competizioni nazionali e Champions, perse nel breve volgere di undici giorni con il “plus” costituito da una Bundesliga che ha visto le “aspirine” perdere la vetta al fotofinish dopo essere state avanti di cinque lunghezze a tre turni dalla fine. Roba da considerare la disfatta di ventiquattro mesi prima – titolo tedesco finito al Bayern Monaco in virtù della miglior differenza reti – una passeggiata di salute.

Quella del Bayer è stata una lunga cavalcata, cominciata più o meno un anno fa quando arrivò l’ultima sconfitta in una gara ufficiale (3-0 sul campo del Bochum alla fine della scorsa Bundes) dopo la splendida rimonta dai bassifondi della classifica cominciata con Xabi Alonso in panchina. Tre mesi e mezzo da rullo compressore, con in mezzo l’unico pareggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera contro il Bayern e solo vittorie, la prima delle quali addirittura per 8-0 nel primo turno di Coppa di Germania. Solo rallentamenti, nei nove pareggi disseminati qua e là, e quaranta vittorie, tutte “prima del limite” per k.o. senza mai fare ricorso a supplementari nelle competizioni ad eliminazione diretta. Nessuno, nella storia dei principali campionati europei dal dopoguerra in avanti, è riuscito a fare meglio: nemmeno il Benfica che tra il 1963 ed il ‘65 si era fermato a 48, più di corazzate come la Juventus di Conte ed il Milan di Capello.

Al di là dell’oggettiva qualità dei singoli, del gioco espresso e della perfetta alchimia trovata, tra i segreti del Bayer c’è anche l’attitudine a risultare decisivo quando la sabbia nella parte alta della clessidra comincia a scarseggiare. A quattro partite dalla conclusione della stagione (due in campionato, più le finali di Coppa di Germania con il Kaiserslautern ed Europa League con l’Atalanta), degli oltre 130 gol fatti 17 sono arrivati a tempo scaduto, l’ultimo dei quali nella semifinale di ritorno della coppa europea contro la Roma. In questo caso ininfluente, ma in diverse circostanze l’efficacia sottoporta nel recupero ha contribuito in maniera essenziale nel trasformare questa stagione da record. Come nel caso dell’uno-due dopo il 90’ che ribaltato l’ottavo di ritorno contro il Qarabag (avanti 2-1 fino al 91’ alla BayArena dopo il 2-2 dell’andata), o la rete-vittoria di Tah nei quarti della coppa nazionale contro lo Stoccarda.

Allargando poi il minutaggio “caldo” a 10’ più relativo recupero, emerge come i rossoneri siano andati a segno più di trenta volte con tredici giocatori differenti. Statistiche che spostano sul piano dell’effettiva capacità e bravura da quello della casualità e della fortuna il performare sotto pressione, con le lancette del cronometro prossime allo stop. Uno scudetto già cucito sulla maglia, e nel breve volgere di pochi giorni (il 22 c’è la finale con la formazione di Gasperini, poi il match che mette in palio la DFB Pokal) l’opportunità di scrivere, nuovamente, la storia. Stavolta non nell’accezione più negativa del termine legandola a sconfitte (a volte sul filo di lana) e rimpianti, ma redigendola in modo che sia, nella gioia, indimenticabile.