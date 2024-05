Dove vedere Bayer Leverkusen-Roma: le probabili formazioni

Sarà una Roma chiamata a qualcosa di più di una semplice impresa. Per raggiungere il Benfica e Siviglia nel numero di finali disputate consecutivamente in Europa League (rispettivamente due per la squadra portoghese e tre per quella iberica), i giallorossi dovranno violare la BayArena di Leverkusen con tre gol di scarto. Il 2-0 ottenuto dal Bayer all’Olimpico nella semifinale di andata sembra per i tedeschi essere qualcosa di più di una prenotazione per la prossima finale di Dublino, dove si consumerà l’atto conclusivo della competizione. La formazione di Xabi Alonso, fresca di titolo in Bundesliga, in caso di risultato positivo andrebbe addirittura a stabilire il record europeo all-time di partite giocate senza perdere, al momento eguagliato – sono 48 con il successo in campionato di sabato scorso contro l’Eintracht – raggiungendo la striscia messa a segno dal Benfica di Eusebio poco meno di sessant’anni fa.

Nel complesso equilibrato il bilancio dei confronti diretti: Roma e Leverkusen e Roma si affrontano per l'ottava volta nelle coppe europee, con due vittorie a testa e tre pareggi negli incroci precedenti. Ma per i giallorossi ci sarà anche da sfatare il tabù Germania, nazione dove nelle ultime trasferte non hanno mai vinto (due segni X e quattro passi falsi): il successo esterno più recente nelle coppe è il 3-0 sul campo dell'Amburgo nel dicembre 2000 agli ottavi di finale di ritorno di Coppa Uefa.

Bayer Leverkusen-Roma, le scelte di Xabi Alonso

L’allenatore spagnolo ha operato un corposo turnover in campionato e dovrebbe mandare sul rettangolo di gioco la formazione migliore. Tra i pali si dovrebbe accomodare il portiere di coppa Kovar a scapito di Hradecky, protetto da una difesa con Tah, Tapsoba e Stanisic il quale sembra in leggero vantaggio nel duello con Kossounou ed Hincapié. Nel cuore della mediana spazio a Palacios e Xhaka, con i terzini-ali Frimpong e Grimaldo a tutta fascia. In avanti, tridente guidato da Boniface (con Schick come alternativa a gara in corso) supportato da Wirtz e Adli a partire dalla panchina il quale dovrebbe essere preferito ad Hofmann.

Bayer Leverkusen-Roma, le scelte di De Rossi

Giallorossi come di consueto senza Huijsen e Kristensen esclusi dal bouquet dei giocatori convocabili per le gare Uefa, ma il tecnico romanista deve anche fronteggiare gli acciacchi di Celik e Llorente, che comunque dovrebbero essere a disposizione. Discorso diverso per Dybala, alla prese con un affaticamento agli adduttori: dovrebbe comunque partire dal 1’ con Lukaku ed El Shaarawy nel pacchetto avanzato, ma in caso di forfait potrebbe lasciare il posto a Baldanzi. Nessun dubbio a centrocampo che sarà schierato con Paredes, Pellegrini e Cristante, né in porta dove si accomoderà Svilar. La retroguardia potrà contare su Spinazzola sulla corsia mancina (favorito su Angeliño), Celik a destra – le alternative sono rappresentate da Karsdorp e dal dirottamento di Llorente – e sarà guidata al centro da Mancini e Ndicka (in vantaggio su Smalling).

Bayer Leverkusen-Roma, le probabili formazioni

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar, Stanisic, Tah, Tapsoba, Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo, Adli, Boniface, Wirtz. All. Xabi Alonso

Roma (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Bayer Leverkusen-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Bayer Leverkusen-Roma, in programma giovedì 9 maggio alle 21 alla BayArena di Leverkusen, sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.