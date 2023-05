Verso Bayer Leverkusen-Roma, il punto sugli infortunati in casa giallorossa

La collocazione in classifica, ma anche il turn-over shock operato in occasione dell’ultima di campionato sono un’evidente segnale di come la Roma, in questo rush finale, abbia scelto di puntare forte sull’Europa League come strada per assicurarsi un posto nelle coppe continentali del prossimo anno. La trasferta di Bologna ha assunto i contorni di occasione persa per provare a ricucire, in parte, lo strappo con le formazioni in lizza coi giallorossi per un posto Champions, alcune delle quali – Lazio ed Atalanta – stanno attraverso un chiaro momento di appannamento. Eppure, è stata lodevole la performance offerta da una squadra praticamente inedita – ed imbottita di gioventù – contro i rossoblù che nel corso di questo torneo hanno dato filo da torcere a più di una big scesa in campo non certo in assetto rimaneggiato. E’ però il trend che parla per la Roma: tre punti in cinque incontri sono la prova che un po’ per via degli infortuni che limitano le rotazioni, un po’ per il dispendio di energie mentali richiesto dall’Europa League, il campionato ha finito col finire in secondo piano.

Tutto sull’Europa League, quindi, ma in particolare tutto su Mou. Perché il Dna vincente del tecnico lusitano è una delle irrinunciabili certezze dei giallorossi, ed è una delle armi in più da sfruttare a Leverkusen nel return match delle semifinali di coppa. Il copione che la Roma si troverà a recitare sarà in fondo analogo a quello visto a San Sebastian, nella gara di ritorno degli ottavi contro la Real Sociedad: resilienza e difesa ad oltranza del vantaggio acquisito all’Olimpico la settimana precedente, costruita grazie ad un’attento studio dell’avversario. A rendere il compito più complicato di quello svolto in Spagna, oltre al valore superiore dell’avversario, anche le assenze: Smalling proverà ad esserci, ma al momento non filtra ottimismo, mentre Dybala nell’ultimo mese – dopo il ritorno dei quarti di finale col Feyenoord – si è limito solo a comparsate, ed entrambi (in campo nella trasferta spagnola) non erano invece in gruppo nel primo allenamento pre-Bayer. Nell’ambiente giallorosso si resta quindi in attesa di notizie maggiormente confortanti: perché questo “all-in” effettuato sul tavolo vede dell’Europa League, finirà probabilmente per fare la differenza tra una stagione memorabile ed una, invece, da dimenticare.