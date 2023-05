Bayer Leverkusen-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo il successo di misura dell’andata, arrivato grazie alla rete di Bove, la Roma cercherà alla BayArena la qualificazione per la sua seconda finale europea dopo quella vinta dodici mesi fa in Conference League. Di fronte un Leverkusen che in Bundesliga è intento a duellare per il sesto posto con il Wolfsburg, per agganciare l’ultimo slot disponibile per le coppe europee del prossimo anno, ma comprensibilmente più interessato alla finale di Budapest di Europa League, che in caso di vittoria nella competizione garantirebbe un visto per la Champions 2023/2024. Ai giallorossi basterebbe un pari per superare il turno, e si fanno forza volgendo lo sguardo indietro ai precedenti nei confronti andata-ritorno delle coppe: hanno infatti superato il turno in 23 delle ultime 25 doppie sfide nelle competizioni europee in cui hanno vinto la gara di andata, con le uniche due eccezioni costituite contro il Manchester United nel 2006-07 e il Porto nel 2018-19. Discorso inverso per i tedeschi, che solo quest’anno hanno infranto il tabù legato all’eliminazione dopo la battuta d’arresto in gara 1: nell’attuale Europa League hanno infatti piegato ai rigori nel return-match il Monao che si era imposto 3-2 all’andata in trasferta, qualificazione che ha seguito una serie di undici k.o. continentali maturati dopo il passo falso nel match di andata. Nel bilancio recente, due vittorie e due pareggi tra Bayer e Roma: l’ultima affermazione delle “aspirine” è datata ottobre 2004.

Bayer Leverkusen-Roma, le scelte di Xabi Alonso

La squadra tedesca sarà obbligata a rinunciare a due pedine che si sono infortunate nella gara di andata dell’Olimpico: Odilon Kossounou è alle prese con un problema muscolare alla coscia destra, mentre a Robert Andrich è stata riscontrata una frattura al metatarso sinistro a causa di uno scontro nel finale di gara. Davanti a Hradecky si ipotizza pertanto una retroguardia con Hincapié regista difensivo (all’andata era stato utilizzato sulla fascia sinistra) insieme a Tapsoba e Tah, mentre a centrocampo la coppia centrale dovrebbe essere formata da Palacios e Demirbay, con Frimpong e Bakker laterali. Preventivabile un tridente offensivo con Hlosek favorito sull’iraniano Azmoun come punta centrale, supportato ai lati da Diaby e Wirtz. Tra la soluzioni spendibili in corso d’opera, Amiri a centrocampo e Adli sul fronte avanzato.

Bayer Leverkusen-Roma, le scelte di Mourinho

Verte soprattutto sull’impiego di Dybala dal primo minuto il dubbio più grande del tecnico portoghese. L’utilizzo della Joya, anche in considerazione della possibilità di una soluzione ai supplementari, sembra abbastanza sicuro, ma probabilmente non nell’undici di partenza. Si va verso un assetto con un centrocampo robusto: Abraham sarà il vertice offensivo, con Wijnaldum e Pellegrini alle sue spalle, e la coppia Bove-Matic a presidiare il cuore della mediana. Buone notizie sul fronte Celik, che dovrebbe recuperare e contendere a Zalewski il posto sulla corsia destra, mentre a sinistra si posizionerà Spinazzola. In difesa, Rui Patricio tra i pali con il terzetto formato da Cristante, Mancini ed Ibanez: dovrebbero far parte della spedizione Smalling ed El Shaarawy, in ripresa dopo i rispettivi infortuni, ma resta difficile immaginarli in lizza per una maglia da titolari.

Bayer Leverkusen-Roma, le probabili formazioni

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky, Tapsoba, Hincapié, Tah, Frimpong, Demirbay, Palacios, Bakker, Diaby, Hlozek, Wirtz. All. Xabi Alonso

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ibanez, Zalewski, Matic, Bove, Spinazzola, Wijnaldum, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Bayer Leverkusen-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Bayer Leverkusen-Roma, in programma giovedì 18 maggio alle 21 alla BayArena, sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.