Bayern Monaco-Borussia Dortmund, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La ventisettesima giornata in Bundesliga manda in scena la puntata numero 135 del Der Klassiker, la sfida tra le due formazioni più vincenti del calcio tedesco, le quali in questa stagione dovranno per forza puntare tutte le fiches sulla Champions League, che le vede entrambe qualificate per i quarti di finale. Sono infatti dieci i punti di vantaggio del Leverkusen capolista dai bavaresi, che hanno perso un mese fa lo scontro diretto e sono stati anche estromessi dalla coppa nazionale per mano del Saarbrücken al secondo turno. Ancora più staccati i “prussiani”, attesi in venti giorni da un filotto di scontri diretti visto che il calendario proporrà non solo lo scontro col Bayern e con la leader del torneo, ma anche la sfida con lo Stoccarda attualmente terzo. Padroni di casa che faranno leva sulla efficienza offensiva (78 reti in Bundesliga – con la media di tre reti a incontro – di cui ben 8 al malcapitato Magonza nell’ultimo impegno interno), ospiti che sono imbattuti in trasferta da tre mesi e mezzo: il k.o. esterno più recente è lo 0-2 del 6 dicembre contro lo Stoccarda nella Coppa di Germania, e nel periodo hanno incassato solo un’altra battuta d’arresto, davanti al pubblico di casa contro l’Hoffenheim a fine febbraio.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund, le scelte di Tuchel

Un fastidio alla caviglia rende incerta nel match dell’Allianz Arena la presenza di Kane, con le possibili alternative costituite da Tel, Gnabry e Choupo-Moting. Ad agire dietro la punta inglese sarebbero Sané e Musiala sugli esterni con Müller in posizione centrale. La diga mediana sarà composta da Goretzka e Pavlović, con Laimer come alternativa in caso di forfait del secondo: meno probabile l’utilizzo di Kimmich, il quale prenderà posizione in difesa a destra (spingendo in panchina il rientrante Mazraoui) con Davies dalla parte opposta, mentre al centro De Ligt tornato disponibile si candida ad affiancare Dier con l’esclusione della coppia formata da Kim ed Upamecano. Neuer ancora fuori gioco, a difendere la porta dei bavaresi sarà quindi Ulreich.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund, le scelte di Terzić

Nell’elenco dei disponibili non figureranno Sabitzer, fermato dal giudice sportivo, ed Haller alle prese con un infortunio alla caviglia. Ma restano parecchi i dubbi da sciogliere nell’undici iniziale dei gialloneri, a partire da chi sarà tra i pali, considerato che un’infezione gastrointestinale ha fermato Kobel il quale potrebbe essere sostituito da Meyer. Nella difesa a quattro, Ryerson al rientro è favorito su Wolf per il ruolo di esterno basso a destra, con Maatsen che dovrebbe essere preferito a Bensebaini sul versante opposto, mentre al centro Schlotterbeck sarà affiancato con ogni probabilità da Süle piuttosto che da Hummels. A centrocampo, saranno Özcan e Nmecha a contendersi il posto per completare il reparto che contemplerà anche Can e Brandt (con il sacrificio di Reus). In avanti, Füllkrug guiderà il tridente con Malen e Sancho in vantaggio su Adeyemi per agire da esterni offensivi.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund, le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich, Kimmich, De Ligt, Dier, Davies, Pavlović, Goretzka, Sané, Müller, Musiala, Kane. All. Tuchel

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel, Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Maatsen, Özcan, Can, Brandt, Malen, Sancho, Füllkrug. All. Terzić

Bayern Monaco-Borussia Dortmund, dove vedere la partita in tv e streaming

L’amichevole Bayern Monaco-Borussia Dortmund, in programma sabato 30 marzo alle 18.30 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e su Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.