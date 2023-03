Bayern Monaco-Borussia Dortmund, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund primo con 52 punti, Bayern Monaco secondo con 51, la sfida dell'anno in Bundesliga torna sabato 1 aprile alle 18,30 e vale una fetta di titolo. I gialloneri sono in grande rimonta e stanno vivendo un 2023 da urlo, in dodici partite di campionato ne hanno vinte 11 e pareggiata una. I bavaresi si presentano al match con il nuovo allenatore Tuchel in panchina, il cambio di guida tecnica è stata una mossa a sorpresa, con l'addio di Nagelsmann dovuto alle troppe sconfitte e ai problemi nella gestione del gruppo.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: le scelte di Tuchel

Il nuovo tecnico vara subito la rivoluzione e sceglie la difesa a tre con De Ligt, Pavard e Upamecano davanti a Sommer. Senza Hernandez, Neuer e forse Musiala, tutti alle prese con problemi fisici, in mediana Kimmich e Goretzka sarannno la coppia centrale mentre sugli esterni giocheranno Davies e Coman. In attacco tridente stretto con Muller e Sane ad accompagnare Choupo Moting.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: le scelte di Terzic

Tanti dubbi nel Borussia Dortmund con Adeyemi, Brandt e Moukoko a forte rischio forfait, sono invece già sicuri di non esserci Bynoe-Gittens, Duranville e Morey. Nel 4-3-3 l'attacco vedrà Haller al centro e Malen e Reus sugli esterni. In mediana tutto ruoterà intorno al giovane fenomemo Bellingha con Emre Can e Guerreiro a fargli da scudieri.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: le probabili formazioni

Bayern Monaco (3-4-2-1): Sommer, Pavard, Upamecano, de Ligt, Coman, Kimmich, Goretzka, Davies, Sane, Müller, Choupo-Moting

Borussia Dortmund (4-3-3) Kobel, Wolf, Süle, Schlotterbeck, Ryerson; Bellingham, Can, Guerreiro; Malen, Haller, Reus.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

La supersfida di sabato pomeriggio sarà trasmessa in Italia solamente da Sky Sport in tv sul canale 203. Attivi anche i servizi streaming, sempre e solo per gli abbonati, Sky Go e Now Tv.