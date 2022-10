Bayern Monaco-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il girone più difficile ed equilibrato è già finito con novanta minuti di anticipo. Dopo il sorteggio tutti pensavano che sarebbe stata battaglia tra Bayern Monaco, Inter e Barcellona per il passaggio agli ottavi di Champions League e invece i tedeschi hanno già chiuso al primo posto con cinque vittorie su cinque e pochissima sofferenza e i nerazzurri grazie ai quattro punti conquistati con i blaugrana sanno già di essere secondi. Così la gara di domani alle 21 in terra teutonica non ha più nulla da dire visto che anche le posizioni sono già assegnate con Nagelsmann matematicamente primo, Inzaghi secondo e Xavi che si deve accontentare dell'Europa League.

Bayern Monaco-Inter: le scelte di Nagelsmann

Con il risultato già acquisito è probabile che il Bayern faccia ricorso ad un ampio turnover, contando che mancheranno anche pedine importanti come Hernandez, Sané, Neuer, Muller e De Ligt, tutti infortunati o acciaccati. Così Nagelsmann si affiderà al giovanissimo Tel come centravanti, 17 anni per lui, sostenuto da Coman, Gnabry e Gravenberch. Probabile che domani sera nelle altre posizioni siano solo due i titolari in campo: Kimmich in mediana e Upamecano nel cuore della difesa.

Bayern Monaco-Inter: le scelte di Inzaghi

Discorso simile per Inzaghi che ha anche l'incognita dei diffidati, motivo in più per fare rotazione, in caso di ammonizione saranno Bastoni e Lautaro ad essere squalificati ed è per questo che nessuno dei due giocherà. In attacco ci sarà dal primo minuto Lukaku che deve mettere benzina nel motore dopo il lungo infortunio, il belga sarà affiancato da Correa. Il regsita dovrebbe essere Asslani, Brozovic è ancora ai box, sugli esterni tocca a Darmian e Gosens, mentre in difesa con Skriniar e De Vrji dovrebbe giocare Acerbi.

Bayern Monaco-Inter, probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic; Sabitzer, Kimmich; Gnabry, Gravenberch, Coman; Tel.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

Bayern Monaco-Inter in diretta tv e streaming gratis

Buone notizie per tutti i tifosi nerazzurri, la partita sarà infatti trasmessa in tv e in setraming gratis su Canale 5 e su Mediaset Play. Per chi invece è abbonato a Sky i canali che faranno vedere la partita saranno Sport Football (203) e Sport (253), la telecronaca è stata affidata a Caressa e Bergomi. Per lo streaming arrivi anche la app Sky Go e Now Tv.