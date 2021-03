Bayern Monaco-Lazio, le probabili formazioni: c'è Caicedo con Immobile

Ai biancocelesti, dopo la sconfitta per 1-4 nella gara di andata, servirà un'impresa per staccare il pass per i quarti

Un'impresa praticamente impossibile. La Lazio, reduce dalla vittoria in campionato contro il Crotone, farà visita mercoledì 17 marzo al Bayern Monaco nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League (fischio d'inizio alle 21). I biancocelesti, dopo il ko nella sfida di andata per 1-4 allo stadio Olimpico, dovrebbero realizzare un vero e proprio miracolo per conquistare la qualificazione, con i tedeschi, leader della Bundesliga con quattro punti di vantaggio sul Lipsia, che potranno limitarsi a controllare il match per staccare il pass per i quarti.

Bayern Monaco-Lazio, le scelte dei due allenatori

Simone Inzaghi, per cercare l'impresa, si affiderà al 3-5-2, con Caicedo favorito su Correa per far coppia in attacco con Immobile. In mezzo al campo Milinkovic-Savic, Leiva (in ballottaggio con Escalante) e Luis Alberto, con Marusic e Lulic (favorito su Fares) sulle corsie esterne. In difesa praticamente certi del posto Radu e Acerbi, con l'altra maglia contesa da Musacchio e Patric.

4-2-3-1 dall'altra parte per Flick, privo di Douglas Costa, Alaba, Tolisso, Hoffmann, Tillman e Kouassi. In attacco ci sarà Lewandowski, con il polacco sostenuto alle sue spalle da Gnabry, Muller e Sané (occhio però alla carta Coman). A centrocampo Kimmich e Goretzka, mentre in difesa ci saranno Suele, Boateng, Hernandez e Davies. Neuer tra i pali.

Bayern Monaco-Lazio, le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Suele, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski. All. Flick

Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. S.Inzaghi