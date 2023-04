Bayern Monaco-Manchester City, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Bayern Monaco e Manchester City tornano a sfidarsi per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League dopo che nella prima sfida la squadra di Guardiola ha stravinto il confronto 3-0. Gli inglesi, che stanno vivendo un momento magico e sono a meno quattro dalla testa in Premier League con una gara in meno rispetto all'Arsenal, hanno un piede e mezzo in semifinale dove si troveranno davanti una tra Real Madrid e Chelsea. I bavaresi invece hanno di fronte una montagna da scalare, compito difficilissimo per Tuchel che, arrivato al posto di Nagelsmann, per ora non ha dato la scossa sperata visto che anche in Bundesliga il titolo vacilla con il Borussia Dortmund a meno due dai campioni in carica.

Bayern Monaco-Manchester City: le scelte di Tuchel

I bavaresi devono rinunciare ai lungodegenti Hernandez e Neuer e probabilmente anche a Choupo Moting alle prese con un problema al ginocchio. Tuchel vara il 4-2-3-1 con Gnabry centravanti sostenuto da Sane, Muller e Coman, ancora fuori dai gochi Sané sospeso dopo la rissa con Mane proprio nella gara di andata. Per il resto dentro tutti i titolarissimi con De Ligt e Upamecano e proteggere Sommer e la cerniera centrale formata da Goretzka e Kimmich.

Bayern Monaco-Manchester City: le scelte di Guardiola

Nessuna defezione per i citizens che si presentano al gran completo alla gara. Guardiola recupera anche Foden ma non lo schiererà dall'inizio, alle spalle di Haaland giocheranno infatti in quattro con Grealish e Bernardo Silva sugli esterni. Da capire quale sarà la posizione di Stones che all'inizio dovrebbe giocare al fianco di Rodri ma potrebbe poi scalare in difesa per ricomporre al linea a quattro.

Bayern Monaco-Manchester City: le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1) Sommer, Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Kimmich; Sane, Muller, Coman; Gnabry

Manchester City (3-2-4-1) Ederson, Akanji, Dias, Aké; Rodri, Stones; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland

Bayern Monaco-Manchester City in diretta tv e streaming

Le sfida in Italia sarà trasmessa in tv solamente da Sky ai canali 201, 203 e 253, in streaming la partita sarà visibile sulla App Sky Go, su Now TV e anche sul servizio griffato Mediaset, Infinity+