Bayern Monaco-Psg, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tutto in una notte, all'Allianz Arena mercoledì 8 marzo alle 21 Bayern Monaco e Psg tornano a sfidarsi nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'andata è finita 1-0 per i tedeschi che hanno sbancato il Parco dei Principi grazie alla rete dell'ex Coman nella ripresa.

Le due squadre arrivano in buona forma al match, il Bayern è primo in Bundesliga ed ha vinto sei delle ultime sette gare. Il Psg sembra essere uscito dal periodo buio di qualche settimana fa e grazie agli ultimi tre successi consecutivi ha consolidato il primato in classifica in Ligue 1.

Bayern Monaco-Psg: le scelte di Nagelsmann

Tra i tedeschi mancheranno i lungodegenti Neuer ed Hernandez oltre allo squalificato Pavard. Nagelsmann conferma il 4-2-3-1 con Cancelo che si accomoda in panchina e lascia il posto a Stanisic, in difesa l'ex Juve De Ligt farà coppia con Upamecano, con Mané ancora non al meglio alle spalle di Choupo-Moring giocheranno Coman, in vantaggio su Mané, Muller e Musiala.

Bayern Monaco-Psg: le scelte di Galtier

Assenze pesanti per Galtier che deve rinunciare fino a fine stagione a Neymar operato alla caviglia per evitare le continue ricadute degli ultimi tempi. In attacco quindi nel 3-5-2 ci saranno Messi ed Mbappè. Fuori dai giochi anche Kimpempe e Hakimi, nella retroguardia trova spazio Danilo Pereira, in mezzo al campo insieme a Verratti ci saranno Vitinha e Fabian Ruiz.

Bayern Monaco-Psg: probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Sommer; Stanisic, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Musiala; Choupo-Moting.

Psg (3-5-2): Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira; Mukiele, Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé.

Bayern Monaco-Psg in diretta tv e streaming

La gara tra Bayern Monaco e Psg sarà trasmessa in diretta tv solamente da Sky che dedicherà alla partita i canali Sport Uno, Sport Football e Sport (251). Per lo streaming saranno attivi la App Sky Go, Now Tv e il portale di Mediaset Infinity +.