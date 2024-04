Bayer Monaco-Real Madrid: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv

Torna la Champions League e martedì in semifinale si sfidano Bayern Monaco e Real Madrid nella prima delle due sfide che può aprire le porte della finale o a Tuchel o ad Ancelotti. Le due squadre stanno vivendo momenti differenti con i tedeschi che hanno abdicato al trono della Bundesliga e sono già alla fine della breve era Tuchel con il tecnico che lascerà la squadra a fine stagione. Il regno di Ancelotti invece è ben lontano da finire, la festa a Madrid scatterà ormai quasi sicuramente per il titolo nella Lila ma il sogno resta quello di conquistare ancora una volta la Champions e dopo la vittoria sul City le quotazioni sono in salita.

Bayern Monaco-Real Madrid, le scelte di Tuchel

I tedeschi sono pronti a schierare il 4-2-3-1 con Dier al fianco di De Ligt e Kim ancora in panchina. Possibile che Guerreiro avanzi il suo raggio d'azione sulla trequarti per dare anche più equilibrio alla squadra cercando di non lasciare la possibilità del contropiede alla formazione spagnola. Nessun dubbio sugli altri protagonisti del settore offensivo con Kane sostenuto da Musiala e Sané.

Bayern Monaco-Real Madrid, le scelte di Ancelotti

Ancora problemi in difesa per Ancelotti che deve arretrare Tchouameni vicino a Rudiger, coppia già vista contro il City. In mediana Camavinga chiuderà il terzetto con Kross e Valverde, solo panchina per Modric. In attacco il formidabile trio Rodrygo, Bellingham e Vinicius.

Bayern Monaco-Real Madrid, le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Raphael Guerreiro; Kane

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo

Bayern Monaco-Real Madrid, la diretta tv e streaming

Sarà un grande spettacolo e per fortuna di tutti gli italiani la partita sarà trasmessa in diretta gratis su Canale 5 e Mediaset Play. Per chi detiene un abbonamento a Sky la partita sarà visibile su Sky Sport Uno, su Now Tv e su Sky Go.