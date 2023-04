Bayern Monaco, rissa negli spogliatoi: Mané sospeso

Il Bayern Monaco ha sospeso l'attaccante Mané costretto a saltare la prossima sfida di Bundesliga contro l'Hoffenheim, fondamentale nella corsa verso il titolo dei bavaresi che sono davanti al Borussia Dortmund di due punti. Il proveddimento è statao ufficializzato oggi dalla società stessa con un comunicato apparso sul sito ufficiale in cui non è specificato quando il giocatore potrà tornare a giocare.

Mané sospeso dal Bayern Monaco dopo la rissa

Una dura presa di posizione da parte del club verso quello che è stato il fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva. La sospensione è dovuta alla rissa scoppiata tra l'ex Liverpool e Sané dopo la sfida contro il Manchester City di Champions League. La sconfitta per 3-0 ha evidentemente fatto scaldare gli animi tra i bavaresi, e i due più agitati sono stati proprio Mané e Sané con il senegalese che avrebbe anche sferrato un pugno al volto del compagno di squadra. Un gesto che il Bayern ha voluto punire in maniera esemplare e la scelta è stata spiegata con queste parole: "Sadio Mané non sarà tra i convocati dell'FC Bayern per la partita casalinga contro l'Hoffenheim 1899 di sabato prossimo. Il motivo è la cattiva condotta di Mané dopo la partita di Champions League del Bayern contro il Manchester City. Inoltre, Mané riceverà una multa".

Non è di certo una stagione facile per Mané che doveva essere il trascinatore del Senegal al Mondiale e invece a causa di un infortunio no ha potuto aiutare la propria Nazionale e anche nel Bayern l'ex Liverpool sta faticando. In totale ha giocato 20 volte segnando solo 6 reti e fornendo 4 assist, i peggiori numeri in carriera.