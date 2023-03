Terremoto Bayern Monaco, arriva Tuchel

Thomas Tuchel sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco. La società bavarese ha deciso, improvvisamente e senza nessun avvisaglia, di esonerare Nagelsmann e ha scelto il tecnico capace di portare la Champions League da subentrato a Londra, sponda Chelsea. Proprio i blues sono stati l'ultimo club allenato dal tecnico tedesco capace in carriera di arrivare vicino alla coppa dalle grandi orecchie anche con il PSG: Tuchel torna così in patria dopo l'esperienza al Borussia Dortmund conclusasi nel 2017. La scelta dei campioni di Germania è stata una mossa d'anticipo, a quanto sembra il club ha voluto cambiare subito per non rischiare di perdere Tuchel, corteggiato da PSG e Real Madrid per la prossima stagione.

Bayern Monaco, da Nagelsmana a Tuchel: perché?

E'un terremoto inaspetattato e il gioco d'anticipo non è l'unico motivo per cui è cambiata la guida tecnica. Su Nagelsmann, a quanto pare, non pesano i risultati, il Bayern è secondo in classifica in Bundesliga a un punto dal Borussia Dormtmund e ha passato il turno in Champions League eliminando il PSG, Le motivazioni sarebbero da ricercare nella gestione del gruppo, secondo la stampa tedesca il tecnico non aveva più lo spogliatoio dalla propria parte e le sue uscite pubbliche, l'ultima sulla possibile spia che rivelava i segreti della squadra alla stampa, non sono piaciute alla società bavarese.

Così tra dieci giorni nell'importantissima sfida con il Borussia Dortmund, il Bayern Monaco si presenterà in panchina con Tuchel che poi dovrà affrontare il Manchester City in Champions League nei quarti di finale. Un doppio esordio di fuoco per un tecnico che ha l'esperienza e le qualità per provare a vincere il Triplete, la squadra è infatti ancora in piena lotta per Bundesliga, Champions e Coppa di Germania