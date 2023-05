Bellingham al Real Madrid, è il più costoso della storia dei blancos

Il Real Madrid piazza il primo colpo di mercato, e che colpo. I blancos acquisteranno durante l'estate il centrocampista centrale del Borussia Dortmund e della Nazionale inglese Jude Bellingham. I blancos hanno messo sul piatto oltre 100 milioni, i tedeschi ne chiedono circa 150 milioni e secondo la stampa teutonica si arriverà a un accordo a metà strada, intorno ai 130 milioni. Una cifra da record anche per le merengues che in passato hanno già oltrepassato i 100 milioni nella loro storia.

Da Bellingham a Hazard: i più costosi colpi del Real Madrid

Tutto sembra portare alle nozze, con il giocatore che avrebbe già accettato di trasferirsi in Spagna la prossima stagione che per fargli spazio potrebbe cedere Tchouameni pagato 80 milioni la scorsa estate ma incapace di ambientarsi nella nuova realtà.

Se le cifre dell'affare Bellingham dovessero essere quelle annunciate, l'inglese supererebbe nella classifica dei giocatori più costosi dei blancos Edn Hazard che nel 2019 fu pagato 115 milioni, quindici in più di Gareth Bale arrivato dal Tottenham nel 2014. In terza posizione c'è Cristiano Ronaldo con 94 milioni nel 2009, a seguire Tchouameni (80), Zidane (77), James Rodriguez (75), Kakà (67), Luka Jovic (63), Luis Figo (60) ed Eder Militao (540).

Una classifica milionaria con alcuni giocatori che poi hanno fatto la storia del Real come Zidane, Cristiano Ronaldo e anche Gareth Bale che con le merengues ha vinto tutto, nonostante il finale di avventura decisamente da dimenticare. Campioni e anche grandi flop come Hazard che mai è riuscito a imporsi, oppure Luka Jovic che doveva essere il bomber del futuro e invece non ha mai lasciato il segno.