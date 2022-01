Dove giocherà Belotti nella prossima stagione

È ormai ai titoli di coda il matrimonio tra Andrea Belotti e il Torino. Il centravanti, autore di due reti in nove presenze nella prima parte di stagione, non rinnoverà il proprio contratto con i granata, che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Il giocatore intraprenderà così una nuova avventura dopo sette stagioni trascorse sotto la Mole: il Gallo era infatti arrivato nell'estate 2015 al Toro, che lo aveva prelevato dal Palermo per 7,5 milioni di euro. Su di lui, adesso, sono già diverse le società che hanno manifestato interesse, attratte dalla possibilità di accaparrarsene le prestazioni a parametro zero.

Dove giocherà Belotti: le squadre interessate al Gallo

Al momento la pista più probabile per il futuro di Belotti è quella che porta al Milan. I rossoneri, nella prossima stagione, vorrebbero infatti inserire in rosa un nuovo attaccante che possa dare il cambio ai veterani Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud, alle prese spesso con problemi fisici. I rossoneri, già nelle scorse settimane, avrebbero sondato il terreno per valutare le possibilità di portare il giocatore a Milano in estate. La principale alternativa è rappresentata dalla Fiorentina, che, probabilmente, dovrà dire addio a Dusan Vlahovic al termine della stagione. Più sullo sfondo, al momento, Inter e Roma, che stanno comunque monitorando con attenzione la situazione, pronte a fare un tentativo se le condizioni lo renderebbero necessario.