Benevento-Milan, le probabili formazioni: rossoneri con Leao

Iniziare il 2021 come era finito il 2020. Questo l'obiettivo del Milan di Stefano Pioli che, nella 15esima giornata di Serie A, farà visita al Benevento di Filippo Inzaghi (fischio d'inizio alle 18 di domenica 3 gennaio). I rossoneri, leader della classifica con i loro 34 punti, uno in più dell'Inter, vogliono confermare quanto di buono fatto vedere nella prima parte di stagione, rafforzando ulteriormente la propria candidatura nella lotta scudetto.

Benevento-Milan, le scelte dei due allenatori

Pioli, costretto a fare a meno di Ibrahimovic, Bennacer, Saelemaekers, Gabbia ed Hernandez, si affiderà al consueto 4-2-3-1, con Leao sostenuto in attacco da Rebic, Calhanoglu e Brahim Diaz, favorito su Castillejo, non ancora al 100%. In mezzo al campo ci sarà Tonali a fianco di Kessié, mentre in difesa si rivedrà dal primo minuto il recuperato Kjaer.

4-3-2-1 per il Benevento, con Insigne e Caprari chiamati ad agire alle spalle dell'unica punta Lapadula. A centrocampo, per completare il reparto con Schiattarella e Ionita, Hetemaj è favorito su Dabo. In difesa Letizia, Glik, Tuia e Barba.

Benevento-Milan, le probabili formazioni

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Schiattarella, Ionita, Hetemaj; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F.Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessié, Tonali; Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli