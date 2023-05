Benevento in C e sotto shock: assalto al pullman dopo il ko di Cittadella

L'annus horribilis del Benevento ha vissuto ieri il suo giorno peggiore. Con la sconfitta per 3-1 in casa del Cittadella la retrocessione in C è praticamente certa. La squadra campana è ultima in classifica a due giornate dal termine del campionato. La matematica caduta in terza serie è solo una formalità, dopo la disfatta dei giallorossi sanniti in Veneto: il verdetto arriverà quasi sicuramente la prossima settimana, nella penultima giornata. Il Benevento torna in C dopo sette anni dalla prima, storica promozione della sua storia in serie B (2015/2016), a cui fece seguito l'immediata promozione in A vincendo i play-off (2016/2'17). Si chiude l'epoca d'oro aperta da Vigorito. Disastro tecnico e gestionale per il club del patron Vigorito, che nemmeno quattro allenatori sono riusciti a risolvere alternandosi in panchina: Caserta, Cannavaro, Stellone e ora il ripescato Agostinelli.

Ai risultati pessimi sul campo, si aggiunge adesso un episodio deplorevole: il pullman che trasportava la squadra del Benevento è assaltato dagli ultras giallorissi dopo la sconfitta della squadra a Cittadella. L'aggressione è avvenuta in piena corsa nel tratto di autostrada tra Bologna e Firenze. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma giocatori e staff tecnico sono ancora sotto shock. La polizia è intervenuta per proteggere la squadra scortandola fino al rientro in città. Gli ultras del Benevento, a bordo di furgoni a nove posti, hanno affiancato il pullman e lo hanno attaccato con spranghe e altri oggetti contundenti. La parte esterna dei vetri si è frantumata, ma le persone all’interno del mezzo sono rimaste incolumi. Non è il solo episodio di violenza contro la squadra camoana in questi mesi: il 12 aprile scorso il calciatore Jureskin è stato aggredito e preso a pugni da un gruppo di teppisti mentre si trovava a bordo della sua auto.