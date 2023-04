Inter, perché quella con il Benfica può essere stata la partita della svolta

Una partita pressoché perfetta, fatta di attenzione, compattezza difensiva e ripartenze micidiali. L'Inter, in un infuocato Da Luz, ha fatto suo il primo round dei quarti di finale di Champions League superando a domicilio il Benfica con un secco 2-0 targato Barella e Lukaku. Una vittoria che, di fatto, fa compiere ai nerazzurri un passo enorme verso la semifinale, anche se, ovviamente, sarà vietato abbassare la guardia in vista della sfida di ritorno, in programma a San Siro il prossimo 19 aprile. Ma quella vista in terra portoghese, come spesso accaduto in campo europeo (basti pensare alle partite con Barcellona e Porto), è stata una squadra solida, quadrata, con le idee chiare. Insomma, una squadra vera.

Eppure l'Inter, al match del Da Luz, arrivava in condizioni tutt'altro che ottimali: appena un punto nelle ultime quattro giornate di campionato, con (inevitabili) conseguenti critiche a Simone Inzaghi ed un ambiente in subbuglio, già pronto a compiere una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Ma la vittoria di Lisbona, adesso, potrebbe regalare un finale diverso ad un libro che sembrava già scritto. Sì, perché quella con i portoghesi è stata una prova di forza, che quasi stride con le fragilità mostrate dai nerazzurri in campionato, dove forse Lautaro e compagni, dopo aver abdicato definitivamente qualsiasi speranza di primato, hanno allentato (troppo) la tensione, concentrandosi sulle coppe.

E proprio uomo di coppa si conferma sempre più Simone Inzaghi, che, nelle sfide ad eliminazione diretta, difficilmente sbaglia. Ed il palmarès, su questo, parla per lui, con quattro Supercoppe e due Coppe Italia già in bacheca. Malgrado una posizione chiaramente sulla graticola, il tecnico non ha sbandato, non ha rinunciato al suo credo e, neanche, si è fatto prendere dalla frenesia di dover a tutti i costi "stupire" con soluzioni ad effetto. Ed il risultato di Lisbona, almeno per una notte, gli ha dato ragione.

Un risultato, dicevamo, che potrebbe scrivere un finale diverso a questa stagione. Perché l'Inter (i suoi tifosi facciano pure i debiti scongiuri) è virtualmente in semifinale, dove, eventualmente, affronterebbe o il Milan o il Napoli: formazioni con le quali, nei precedenti incroci, ha dimostrato di potersela ampiamente giocare alla pari negli scontri diretti. Ed allora, anche la finalissima, non sarebbe più un'utopia, ma un obiettivo concreto, tangibile e raggiungibile. Poi ovvio, ci sarà da invertire la rotta anche in campionato per garantirsi un posto tra le prime quattro, perché il filo che separa una stagione da ricordare ad una da dimenticare, dopo tutto, è in questo momento ancora sottilissimo.