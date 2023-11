Inter, con il Benfica spazio al turnover: la probabile formazione

Archiviata con un pareggio la trasferta sul campo della Juventus in campionato, per l'Inter è di nuovo il momento di concentrarsi sulla Champions League. I nerazzurri hanno già staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta, ma nelle ultime due gare della fase a gironi andranno a caccia del primo posto per presentarsi al sorteggio degli ottavi da teste di serie. Per questo la formazione di Simone Inzaghi dovrà cercare di conquistare l'intera posta in palio nella sfida con il Benfica, in programma in terra portoghese mercoledì 29 novembre alle 21. Un match in cui Lautaro e compagni, tuttavia, dovranno prestare alla voglia di rivalsa degli uomini di Schmidt, ancora fermi a 0 in classifica.

Le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, per la partita con il Benfica, potrebbe cambiare qualcosa rispetto a quanto visto allo Stadium contro la Juventus. In mezzo al campo, ad esempio, Asllani e Frattesi potrebbero far rifiatare Calhanoglu e Mkhitaryan per completare il reparto con Barella, mentre a sinistra Carlos Augusto è pronto a rilevare Dimarco. Confermato invece Dumfries sull'altra corsia. In attacco, poi, si candida per una maglia da titolare Arnautovic, che potrebbe essere preferito a Thuram per affiancare Lautaro Martinez. In difesa, dove mancheranno ancora gli infortunati Pavard e Bastoni, potrebbe invece rivedersi Bisseck: da valutare chi tra Darmian, De Vrij e Acerbi gli lascerà eventualmente il posto.

La probabile formazione

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione dell'Inter contro il Benfica: