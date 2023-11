Benfica-Inter, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Il pass per gli ottavi di finale di Champions League, l'Inter di Simone Inzaghi, lo ha già in tasca, ma i nerazzurri, adesso, vogliono andare a caccia del primo posto del girone. E per farlo, serve conquistare l'intera posta in palio nella gara sul campo del Benfica, in programma mercoledì 29 novembre alle 21. Una sfida sulla carta abbordabile per Lautaro e compagni, che dovranno però prestare attenzione alla voglia di rivalsa dei portoghesi, ancora fermi a 0 in classifica.

Benfica-Inter, le scelte di Schmidt

Schmidt, per la gara contro l'Inter, dovrebbe affidarsi al 3-4-3, con Di Maria, Cabral (in ballottaggio con Musa) e Rafa Silva a comporre il tridente offensivo. In mezzo al campo ci sarà spazio per l'ex Joao Mario insieme a Florentino, con le corsie esterne presidiate da Neves e Aursnes. In difesa, a protezione del portiere Trubin, a lungo accostato ai nerazzurri in estate, ci saranno Antonio Silva, Morato e l'esperto Otamendi.

Benfica-Inter, le scelte di Simone Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, si affiderà come sempre al suo classico 3-5-2. Cambiamenti, però, sono previsti negli uomini: nel reparto offensivo possibile chance dal primo minuto per Arnautovic al fianco di Lautaro, mentre in mezzo al campo Frattesi e Asllani potrebbero far rifiatare Mkhitaryan e Calhanoglu. A sinistra Carlos Augusto è pronto a rilevare Dimarco, mentre in difesa si rivedrà Bisseck: insieme a lui De Vrij e Acerbi, con Darmian inizialmente in panchina.

Benfica-Inter, le probabili formazioni

Benfica (3-4-3): Trubin; Antonio Silva, Otamendi, Morato; Neves, Florentino, Joao Mario, Aursnes; Di Maria, Cabral, Rafa Silva. All. Schmidt

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro, Arnautovic. All. S. Inzaghi

Benfica-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Benfica-Inter, in programma mercoledì 29 novembre alle 21 e valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa anche su Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su Infinity+, attivabile al costo di 7,99 euro al mese.