Benfica-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un periodo buio, a cui l'Inter è chiamata a dare un'immediata sterzata. I nerazzurri, reduci da un solo punto conquistato nelle ultime quattro giornate di campionato, faranno visita martedì 11 aprile alle 21 al Benfica nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Una sfida che, in caso di risultato positivo, potrebbe dare una svolta alla stagione degli uomini di Simone Inzaghi, alla ricerca di nuove certezze per ritrovare slancio in questo finale di stagione. Lautaro e compagni si presenteranno al doppio confronto con la formazione di Schmidt dopo aver eliminato nel turno precedente un'altra squadra lusitana, il Porto, mentre il Benfica, agli ottavi, si è sbarazzato senza problemi del Bruges.

Benfica-Inter, le scelte di Schmidt

Schmidt, per la sfida di andata contro l'Inter, dovrà fare a meno di Otamendi, fermato dal giudice sportivo. Al centro della difesa, nel 4-2-3-1 lusitano, dovrebbe esserci quindi spazio per Morato al fianco di Silva, con Gilberto e Grimaldo sulle corsie esterne. In mezzo al campo Florentino con Chiquinho, mentre sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta Ramos, ci sarà l'ex Joao Mariao con Aursnes e Rafa Silva. In porta Vlachodimos.

Benfica-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, sarà ancora privo di Skriniar e Calhanoglu, ai box per infortunio. In difesa, nel 3-5-2 nerazzurro, dovrebbe esserci spazio per Darmian, Acerbi e Bastoni, con De Vrij destinato alla panchina. In mezzo al campo tornerà Brozovic in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Sulle corsie esterne Dumfries a destra e Dimarco, in ballottaggio con Gosens, a sinistra, mentre in attacco Dzeko è favorito su Lukaku per affiancare Lautaro Martinez.

Benfica-Inter, le probabili formazioni

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Silva, Morato, Grimaldo; Chiquinho, Florentino; Aursnes, Joao Mario, Rafa Silva; Ramos. All. Schmidt

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Benfica-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Benfica-Inter, in programma martedì 11 aprile alle 21 e valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa in tv anche da Canale 5 e in streaming da Infinity, piattaforma di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su MediasetPlay e su sportmediaset.mediaset.it.