Benfica-Inter, il pronostico della sfida Champions

Primo round dei quarti di finale di Champions League per l'Inter, che, martedì 11 aprile, farà visita al Benfica allo stadio da Luz nella sfida di andata (ritorno in programma a San Siro mercoledì 19). Un match delicato per i nerazzurri, che stanno attraversando un momento di forma non certo esaltante.

Benfica-Inter, come arrivano alla sfida i portoghesi

Il Benfica, nell'ultimo turno di campionato, è stato superato per 2-1 a domicilio dal Porto, interrompendo così a otto la striscia di vittorie consecutive complessive. I portoghesi, che agli ottavi di finale si sono sbarazzati agevolmente del Bruges, guidano il campionato lusitano con 71 punti raccolti in 27 gare, frutto di 23 vittorie, due pareggi e due ko.

Benfica-Inter, come arrivano alla sfida i nerazzurri

Momento difficile per l'Inter, che, nelle ultime quattro giornate di campionato, ha raccolto solamente un punto. Dopo le sconfitte con Spezia, Juventus e Fiorentina, i nerazzurri non sono andati oltre l'1-1 all'Arechi contro la Salernitana di Paulo Sousa. Una brusca frenata che ha fatto scivolare gli uomini di Simone Inzaghi al quinto posto della classifica, al di fuori della zona Champions. Nel mezzo, il pareggio dell'Allianz Stadium per 1-1 contro la Juventus nell'andata della semifinale di Coppa Italia. L'Inter, in totale, non vince da sei gare, dal 2-0 contro il Lecce dello scorso 5 marzo.

Benfica-Inter, il pronostico

Difficile fare il pronostico di una sfida che, sulla carta, è aperta a tutti e tre i risultati. L'Inter, teoricamente, avrebbe le potenzialità per mettere in difficoltà i padroni di casa, ma il momento di forma tutt'altro che ottimale vissuto da Barella e compagni potrebbe far scendere in campo i nerazzurri con il freno a mano tirato. Ed i portoghesi, trascinati dall'entusiasmo del proprio pubblico, potrebbero approfittarne per far loro la partita.