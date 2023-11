Benfica-Inter, le quote dei bookmakers

Con la qualificazione agli ottavi di finale già in tasca, l'Inter va adesso a caccia del primo posto nel girone D di Champions League. I nerazzurri, al momento, condividono il primato con la Real Sociedad a quota 10 e proprio contro gli spagnoli saranno impegnati nell'ultima giornata in una sfida quindi decisiva. Prima, per Lautaro e compagni, c'è però da affrontare la gara sul campo del Benfica, formazione ancora ferma a 0 e alla ricerca di punti per cercare di chiudere al terzo posto che significherebbe accesso all'Europa League.

Le quote

Quella in terra portoghese, per i bookmakers, si preannuncia una partita particolarmente equilibrata. Dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), le quote del successo del Benfica e dell'Inter grosso modo si equivalgono: tra 2.60 e 2.65 per gli uomini di Schmidt, tra 2.60 e 2.70 per quelli di Inzaghi. Il segno X, invece, è quotato tra 3.25 e 3.40.

Queste, nel dettaglio, le quote della partita Benfica-Inter: