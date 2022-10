Benfica-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vincere per rimanere ancora in vita. Questo l'obiettivo della Juventus, che martedì 25 ottobre, alle 21, farà visita al Benfica nella quinta giornata del girone H di Champions League. Disperata la situazione dei bianconeri, in fondo alla classifica insieme al Maccabi Haifa con appena tre punti e distanti cinque lunghezze da portoghesi e Paris Saint-Germain. La formazione di Massimiliano Allegri, per staccare il pass per gli ottavi di finale, ha bisogno di fare bottino pieno nelle ultime due gare sperando, al contempo, in risultati favorevoli dagli altri campi.

Benfica-Juventus, le scelte di Schmidt

Schmidt, privo di Morato, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Neres, Joao Mario e Rafa Silva chiamata ad agire alle spalle dell'unica punta Ramos. A centrocampo Florentino al fianco di Fernandez, mentre in difesa, da destra verso sinistra, dovrebbe esserci spazio per Bah, Silva, Otamendi e Grimaldo. Vlachodimos tra i pali.

Benfica-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, oltre che di Pogba, Chiesa, Di Maria, Bremer e De Sciglio, dovrà fare a meno anche di Paredes, messo ko da un problema muscolare. Nel 3-5-2 bianconero, quindi, ancora Locatelli in cabina di regia, con McKennie e Rabiot ai suoi lati e Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne. In attacco ci sarà Milik e non Kean a comporre il tandem con Vlahovic, mentre in difesa Rugani insidia Alex Sandro per completare il reparto con Bonucci e Danilo.

Benfica-Juventus, le probabili formazioni

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Neres, Joao Mario, Rafa Silva; Ramos. All. Schmidt

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

Benfica-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Benfica-Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport Football (203 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa in tv anche da Canale 5 e in streaming da Infinity, piattaforma di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su MediasetPlay e su sportmediaset.mediaset.it.