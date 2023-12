Milan, come giocherà con il rientro di Bennacer: la probabile formazione

Uno stop lungo quasi sette mesi, quello di Ismael Bennacer. Il centrocampista, infortunatosi lo scorso 10 maggio in occasione della semifinale di andata di Champions League contro l'Inter (per lui una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale del ginocchio che lo ha costretto a finire sotto i ferri), è tornato in campo lo scorso sabato 2 dicembre subentrando a Reijnders nel finale del match contro il Frosinone. Un rientro avvenuto prima di quanto previsto, dato che inizialmente, per l'algerino, si ipotizzava un rientro soltanto nel 2024.

La probabile formazione con Bennacer

Il recupero di Bennacer offre a Stefano Pioli una pedina in più in mezzo al campo. L'algerino, prima di fermarsi, era stato spesso impiegato dal tecnico sulla trequarti nel 4-2-3-1 rossonero, posizione che al momento viene occupata da Loftus-Cheek. Ed è lecito aspettarsi che, anche dopo il rientro a pieno regime di Bennacer, sarà sempre l'inglese ad agire in quella zona di campo. Per l'ex Empoli, quindi, è probabile che ci sia spazio nel tandem di centrocampo a fianco di Reijnders, con Krunic che, in questo caso, sarebbe il sacrificato. Per vedere Bennacer in campo dal primo minuto, tuttavia, potrebbe servire ancora del tempo, con Pioli che procederà al suo recupero con cautela per permettere al giocatore di ritrovare gradualmente una buona condizione fisica dopo il lunghissimo stop.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione con Bennacer: