Milan, Bennacer vede il rientro: quando tornerà in campo

In campo, Ismael Bennacer, non si vede dallo scorso 10 maggio, quando, in occasione dell'andata della semifinale di Champions League contro l'Inter, riportò una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale del ginocchio. Un infortunio che ha costretto l'algerino a finire sotto i ferri, con un conseguente lungo stop. Adesso, però, il centrocampista inizia a vedere la luce in fondo al tunnel: l'ex Empoli, in questi giorni, è infatti tornato a lavorare parzialmente in gruppo e mira a rimettersi a disposizione del tecnico Stefano Pioli già prima del nuovo anno.

Bennacer, la data del possibile rientro

Il Milan, in particolare, spera di poter tornare a contare su Bennacer alla metà del prossimo mese e ci sarebbe già una data cerchiata sul calendario da staff e giocatore: quella del 17 dicembre, quando i rossoneri ospiteranno a San Siro il Monza di Raffaele Palaldino. In quell'occasione l'algerino spera di tornare a sedersi quanto meno in panchina, per poi eventualmente subentrare nel finale per uno spezzone di gara. Da lì in poi il centrocampista, che a gennaio verosimilmente lascerà il gruppo per disputare la Coppa d'Africa, cercherà di mettere minuti nelle gambe per ritrovare la giusta condizione fisica.

Un rientro che, per Pioli, sarà fondamentale: Bennacer, nel corso di queste stagioni, si è infatti rivelato un elemento essenziale per lo scacchiere rossonero non soltanto per le sue qualità tecniche, ma anche per la sua duttilità tattica, che ha permesso al tecnico di poter sperimentare più soluzioni.