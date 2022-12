Francia, Benzema dice addio alla Nazionale

Karim Benzema dice addio alla Nazionale francese. L'attaccante, dopo le polemiche che hanno caratterizzato gli ultimi giorni coinvolgendo anche il commissario tecnico Didier Deschamps, ha annunciato l'interruzione del suo rapporto con la Francia, sconfitta nella finale dei Mondiali 2022 ai calci di rigore dall'Argentina, attraverso un tweet: "Ho fatto gli sforzi e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne sono orgoglioso! Ho scritto la mia storia e la nostra sta finendo", ha scritto il giocatore.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Alla base della decisione, probabilmente, il rapporto conflittuale con Deschamps. Benzema, infatti, era stato costretto ad alzare bandiera bianca pochi giorni prima del via del torneo in Qatar a causa di un problema al quadricipite della coscia destra, ma si sarebbe aspettato che il ct gli chiedesse di rimanere con il gruppo per potersi mettere a disposizione per l'eventuale semifinale e finale. Cosa che, invece, non è accaduta, con il tecnico che, nel ruolo di centravanti, aveva ormai deciso di puntare su Oliver Giroud, autore poi di quattro reti nel torneo.

Quello di Benzema con la Nazionale francese è stato un rapporto tormenato da sempre. Per oltre cinque anni, tra il 2015 ed il 2021, l'attaccante era stato infatti escluso per il "caso sextape": il giocatore del Real Madrid fu coinvolto e poi condannato ad un anno di reclusione con la condizionale per un caso di estorsione ai danni del compagno di squadra ai Blues Mathieu Valbuena, al centro di un video a luci rosse che lo vedeva protagonista insieme alla fidanzata e poi finito nelle mani sbagliate. Benzema era stato nuovamente convocato soltanto prima degli Europei giocati nel 2021 e, adesso, il nuovo, definitivo addio. L'esperienza del centravanti con la Francia, quindi, si chiude con 97 presenze e 37 reti, un bottino che fa di lui il quinto miglior marcatore all time dei transalpini.