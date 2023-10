"Benzema legato ai Fratelli Musulmani": dure accuse al Pallone d'Oro

Il messaggio di sostegno al popolo palestinese di Karim Benzema non è passato inosservato. Anzi, l'effetto è stato totalmente opposto. L'attuale detentore del Pallone d'Oro è finito nel mirino del ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, che ha accusato l'ex attaccante del Real Madrid di avere "noti legami" con i Fratelli musulmani, un'organizzazione islamica transnazionale e considerata terroristica in Francia. Intervistato dall'emittente CNews, il ministro non ha usato mezzi termini per attaccare il calciatore franco-algerino, passato in estate agli arabi dell'Al-Ittih?d: "Ha forti legami con i Fratelli musulmani".

Il post di Benzema

A scatenare le accuse di Darmanin è stata la presa di posizione di Benzema dopo gli attacchi di Israele su Gaza. "Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza che ancora una volta sono vittime di questi ingiusti bombardamenti che non perdonano né le donne né i bambini", ha scritto il calciatore su X, un post che aveva già provocato la reazione di David Dudu Aouate, ex portiere della nazionale israeliana, che aveva apostrofato il Pallone d'Oro con parole non molto eleganti: "“Figlio di p***a", scritto in diverse lingue, dall'ebraico al francese, fino allo spagnolo e all'inglese, con vicino le bandiere di Israele e degli Stati Uniti.

I Fratelli musulmani

Quello a cui fa riferimento il ministro Darmanin è uno dei gruppi islamici radicali più forti nel mondo arabo e con la storia più lunga. Nato in Egitto nel 1928, ha esteso la sua influenza anche al di fuori del territorio egiziano, coinvolgendo gran parte del mondo arabo. I Fratelli musulmani sono formalmente una formazione politica, ma in molti li ritengono in contatto con organizzazioni terroristiche. In passato erano noti anche i rapporti con Hamas, l'organizzazione protagonista dell'attacco in Israele, da cui però i Fratelli musulmani hanno preso le distanze alcuni anni fa.

