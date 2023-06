Arabia Saudita a caccia di campioni, dopo Benzema tocca a Kanté

Il campionato dell'Arabia Saudita è pronto a riempirsi di campioni a suo di stipendi faraonici. Il primo è stato Cristiano Ronaldo, nei prossimo giorni arriverà l'ufficialità di Benzema all'Al-Ittihad. L'attaccante del Real Madrid ha già detto addio alla casa blanca, dopo 14 anni di successi, ha deciso di volare lontano dal calcio europeo per concludere la sua carriera in Arabia. L'offerta da 100 milioni dall'anno per due stagioni, con possibilità di rinnovo per il terzo, ha convinto il pallone d'oro che potrebbe non essere l'ultimo grande colpo.

Anche Kanté in Arabia Saudita

Il calcio arabo ha deciso di puntare sui campioni non solo per rendere più spettacolare il proprio torneo, ma anche per dare maggiore forza alla candidatura per il Mondiale del 2030. Ora nel mirino c'è N'Golo Kanté, centrocampista francese che è in scadenza con il Chelsea e quindi da giugno sarà libero di firmare con chiunque a meno che non trovi un accordo con i blues, ipotesi che sarebbe la preferita dal giocatore.

A tentarlo per cambiare idea però ci sono Al Ittihad e Al Nassr pronte a mette sul tavolo un nuovo contratto, ancora da 100 milioni a stagione, per l'ex Campione del Mondo. La trattativa per ora è a uno stato esplorativo, bisognerà capire se Kanté ascolterà oppure declinerà.

Nel frattempo altri campioni sono nel mirino del campionato arabo, c'è per esempio Messi che lascerà il PSG ma aspetta un'offerta dal Barcellona e anche Sergio Busquets potrebbe trasferirsi in Arabia dopo aver concluso l'avventura in blaugrana.