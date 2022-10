Pallone d'oro 2022, la vittoria di Karim Benzema: "Lo sognavo sin da piccolo"

Karim Benzema è il vincitore del Pallone d'oro 2022. Non c'è stata giustamente nessuna sorpresa nella serata parigina di oggi, lunedì 17 ottobre. A vincere il riconoscimento di France Football è l'attaccante del Real Madrid e della nazionale francese che è stato premiato da Zinedine Zidane.

"Penso a quando ero piccolo, è un sogno che hanno tutti i bambini", ha detto Benzema -. "É qualcosa che coltivi giorno dopo giorno. Ho passato momenti difficili, come quando non ero in nazionale, ma ho sempre creduto che un giorno avrei potuto vincere questo trofeo. Sono orgoglioso del mio cammino. Ringrazio i compagni di squadra, il mio grande presidente Florentino Perez, uno di famiglia, è sempre stato al mio fianco, i miei genitori, tutti. Questo Pallone d’Oro è un premio individuale ma non l’avrei vinto senza la squadra”.

Benzema è il primo Pallone d'Oro premiato con il nuovo regolamento che prevede che non si voti sulla stagione sportiva e non su quella solare e che non tiene conto della carriera, ma premia soltanto l'annata. Benzema, però, a 35 anni merita davvero questo premio anche per la sua lunghissima carriera e per tutti i sacrifici fatti per conquistare questo premio. I primi ad applaudirlo sono stati anche gli altri giocatori sul podio Robert Lewandowski, quarto, Kevin De Bruyne, 3° e Sadio Manè 2°. Hanno ricevuto i riconoscimenti come miglior attaccante, Lewandowski, miglior portiere, Courtois, il pallone d'Oro femminile va per il secondo anno consecutivo alla spagnola Alexia Putellas.

Benzema, che è diventato il leader del Real Madrid dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, ha vinto la quinta Champions con il Real, finalizzando splendide rimonte. Una partita su tutte? Quella contro il Psg di Messi, Neymar e Mbappé, steso dal nuovo Pallone d'Oro, con una tripletta.Nella passata stagione è stato capace con i suoi goal di diventare anche il capocannoniere della Liga e della Champions e di vincere con la Francia la Nations League. Un nuovo Le Roi è stato meritatamente incoronato stasera a Parigi.

Pallone d'oro 2022: la classifica finale

1. Karim Benzema (Real Madrid)

2. Sadio Manè (Bayern Monaco)

3. Kevin De Bruyne (Manchester City)

4. Robert Lewandowski (Barcellona)

5. Mohamed Salah (Liverpool)

6. Kylian Mbappé (Psg)

7. Thibaut Courtois (Real Madrid)

8. Vinicius (Real Madrid)

9. Luka Modric (Real Madrid)

10. Erling Haaland (Borussia Dortmund)

11. Son Heung-min (Tottenham)

12. Ryiad Mahrez (Manchester City)

13. Sébastien Haller (Ajax/Borussia Dortmund)

14. Rafael Leao (Milan)

14. Fabinho (Liverpool)

16. Virgil van Dijk (Liverpool)

17. Casemiro (Real Madrid/Manchester United)

17. Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus)

17. Luis Diaz (Porto/Liverpool)

20. Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

21. Harry Kane (Tottenham)

22. Bernardo Silva (Manchester City)

22. Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

22. Phil Foden (Manchester City)

25. Darwin Nunez (Benfica/Liverpool)

25. Christopher Nkunku (Lipsia)

25. Joao Cancelo (Manchester City)

25. Antonio Rüdiger (Chelsea/Real Madrid)

25. Mike Maignan (Milan)