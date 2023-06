Benzema lascia il Real Madrid, i possibili sostituti

Karim Benzema non sarà più un giocatore del Real Madrid, dopo le voci delle ultime settimane oggi dovrebbe essere il giorno dell'annuncio del francese. A 35 anni il suo futuro sarà in Arabia Saudita, all'Al Ittihad che lo avrebbe convinto con un contratto d'oro: un biennale da 100 milioni di euro a stagione.

La carriera del transalpino al Real Madrid è stata lunga 14 anni in cui ha vinto tutto e più volte, con lui in campo le merengues hanno portato a casa 5 Champions League, 5 titoli mondiali, 4 Liga, 4 Supercoppa Europea e 3 Coppa di Spagna. Difficile trovare un calciatore più vincente anche a livello personale visto che nel 2022 ha vinto il pallone d'oro e anche il titolo di miglior calciatore europee, senza contare che nella stessa stagione è stato anche il capocannoniere della Liga con 27 reti e quello della Champions con 15.

Chi sarà il sostituto di Benzema al Real Madrid

Ora è il momento di dire basta, di lasciare quella che è stata la sua casa per oltre un decennio e di accettare i milioni arabi per chiudere la carriere lontana dal calcio che conta di cui è stato protagonista a volte troppo sottovalutato.

A Floretino Perez e a Carlo Ancelotti il compito di trovare un sostituto all'altezza, non facile. Di sicuro non sarà Mbappè che ha già detto di voler proseguire almeno per l'anno prossimo a Parigi, così come non potrà essere Haaland, di cui il City non si priverà. Nelle ultime ore è rimbalzato il nome di Osimhen, capocannoniere della Serie A e campione d'Italia con il Napoli il cui prezzo però si assesta sui 150 milioni di euro. Al momento il candidato più forte sembra essere Harry Kane, monumento del Tottenham in odore di addio almeno da un paio di stagioni. Perez lo ha messo in cima alla lista dei desideri e per Ancelotti potrebbe essere un valido sostituto di Benzema.