Berardi saluta gli Europei: "Sospetta rottura del tendine di Achille"

Niente Europeo per Domenico Berardi. Rottura del tendine d'Achille della gamba destra per l'attaccante del Sassuolo che ha lasciato in lacrime lo stadio Bentegodi di Verona sorretto dai sanitari. Il giocatore rientrava in campo dopo un mese e mezzo di stop. Visti i tempi di recupero per questo tipo di infortunio sembra davvero difficile che Berardi possa essere tra i giocatori dell'Italia che andranno all'europeo a giugno 2024 in Germania.

Ballardini: "Dispiaciuto per il ragazzo, è importante per il calcio italiano"

"Berardi? Parliamo di sospetta lesione del tendine d'Achille, ma la sensazione è che sia qualcosa di più". Lo ha detto il tecnico del Sassuolo. Davide Ballardini, a Sky Sport, dopo la sconfitta con il Verona e in merito all'infortunio del capitano del neroverdi Domenico Berardi nel corso del secondo tempo della sfida.

"Sono dispiaciuto per il ragazzo, per il Sassuolo è importante, ma è importante per il calcio italiano".

La rottura del tendine di Achille: i tempi di recupero

Se la prima diagnosi di rottura del tendine di Achille fosse confermata per Berardi sarebbe quasi impossibile esserci agli europei di giugno in Germania. Come spiega il sito dell'Humanitas, il tendine è il più lungo del corpo umano e per questo motivo anche il più vulnerabile.

Il suo ruolo è fondamentale nella fase di spinta, cioè quando il calcagno viene sollevato da terra per compiere un movimento come il passo, la corsa, ecc. L'inizio della terapia deve essere tempestivo ma, a prescindere dalla tecnica chirurgica scelta, le tempistiche sono lunghe: dopo l'intervento è necessario un periodo di immobilizzazione di circa 40 giorni. Per quanto riguarda la ripresa delle attività: dopo 2 mesi, si può riprendere il carico completo; dopo 2-3 mesi, si può ricominciare a guidare; infine, dopo 6-9 mesi si torna all'attività sportiva agonistica.