Juventus, come giocherebbe con Berardi: la formazione

La Juventus vuole Domenico Berardi. I bianconeri, dopo i numerosi sondaggi effettuati già negli anni passati, sono pronti a tentare l'affondo per portare a Torino l'attaccante del Sassuolo. Per chiudere l'operazione, la Vecchia Signora potrebbe inserire nella trattativa una contropartita tecnica, così da abbassare la parte cash (30 milioni di euro la richiesta degli emiliani). I nomi caldi, in questo senso, sono quelli di Matias Soulé ed Iling Junior, giovani promesse lanciate da Allegri nello scorso campionato

Juventus, la probabile formazione con Berardi

Nel caso in cui la trattativa dovesse avere un esito positivo, Massimiliano Allegri potrebbe finalmente contare su un rinforzo offensivo dopo l'addio, al termine della scorsa stagione, di Angel Di Maria. Da risolvere, tuttavia, rimarrebbe la questione tattica: Berardi, nel Sassuolo, ha infatti sempre agito da esterno in un tridente, mentre il tecnico livornese, per la stagione ormai alle porte, sembra voler puntare sul 3-5-2. Una soluzione, almeno in alcune partite, potrebbe essere quella di virare verso il 3-4-2-1, così da far convivere Berardi con Chiesa e Vlahovic. L'attaccante del Sassuolo, in alternativa, potrebbe agire anche da seconda punta, posizione occupata più volte anche con la maglia della Nazionale: in questo caso facile prevedere una staffetta con Chiesa, giocatore su cui Allegri punta moltissimo in vista del nuovo campionato di serie A.

Di seguito, nel dettaglio, le due soluzioni principali: