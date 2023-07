Berardi-Juventus, nuovo flirt: ecco perché stavolta potrebbe davvero arrivare a Torino

C'è un nome che, ogni estate, viene puntualmente accostato alla Juventus, senza che i rumors sfocino però in una vera e propria trattativa. Stiamo parlando di Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo ormai da anni nel mirino dei bianconeri, che, tuttavia, non hanno fin qui mai affondato il colpo. Uno scenario che, stavolta, pare destinato a cambiare: l'arrivo di Federico Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo (l'ormai ex dirigente del Napoli verrà ufficializzato nei prossimi giorni, ma è già pienamente operativo) sta infatti dando un nuovo impulso al mercato della Vecchia Signora, alla ricerca di un giocatore che abbia caratteristiche per certi versi simili ad Angel Di Maria, lasciato libero a parametro zero. E proprio quello dell'esterno neroverde, con il benestare di Massimiliano Allegri, sarebbe il nome finito sul taccuino del nuovo ds.

Berardi, nelle idee bianconere, andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno destro nel 3-4-3 (o 3-4-2-1) su cui sta lavorando l'allenatore livornese. La sua capacità di rientrare e calciare verso la porta, unità all'abilità nell'uno contro uno, sarebbe infatti ritenuta qualità fondamentale per dare nuovo brio alla manovra offensiva della Juventus, apparsa nella passata stagione fin troppo prevedibile.

Al momento, tra la Vecchia Signora e l'attaccante, non ci sarebbe stato alcun contatto ufficiale, ma sviluppi concreti potrebbero esserci già nei prossimi giorni. Perché Giuntoli, da sempre abituato a scommettere su giocatori appartenenti a club non di primissima fascia, è convinto che Berardi, alla soglia dei 29 anni, sia ormai pronto per il definitivo salto di qualità.