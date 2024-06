Ufficiale, Valentina Bergamaschi lascia il Milan

Novità in casa Milan, attraverso un post pubblicato sui propri canali social, Valentina Bergamaschi ha comunicato che lascerà la squadra rossonera: “Caro Milan, È arrivato il momento di salutarci. Non so nemmeno bene da dove iniziare. Mi hai accolto nel momento più buio della mia carriera credendo in me fin da subito, quando nemmeno io forse ci credevo, facendomi crescere giorno dopo giorno...