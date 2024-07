Chi è Berkay Yilmaz, il nuovo obiettivo di mercato della Juventus

L'obiettivo della Juventus, dopo l'addio di Massimiliano Allegri e l'arrivo di Thiago Motta in panchina, è chiaro: dare il via ad una vera e propria rivoluzione. I bianconeri, reduci da stagioni deludenti, vogliono infatti cambiare radicalmente la propria identità in campo, con il nuovo tecnico pronto a conferire alla Vecchia Signora una vocazione più coraggiosa e maggiormente offensiva. Una radicale metamorfosi rispetto all'immediato passato che ha avuto, e sta avendo, importanti ripercussioni anche a livello di mercato: il club, non a caso, ha già chiuso per gli arrivi di Douglas Luiz, Khephren Thuram e Michele Di Gregorio, ma altri innesti sono attesi nelle prossime settimane. Tra questi, potrebbe esserci anche quello di Berkay Yilmaz, giovane talente turco del Friburgo.

Il profilo di Berkay Yilmaz

Berkay Yilmaz, nato a Singen, in Germania, il 25 febbraio 2005 ma in possesso anche del passaporto turco, è cresciuto nel settore giovanile del Friburgo, club con il quale ha compiuto tutta la trafila senza però aver ancora esordito in prima squadra. Nell'ultima stagione ha collezionato 13 presenze con la seconda squadra dei tedeschi nella terza divisione della Germania, segnando anche un gol e fornendo cinque assist. Terzino sinistro capace di garantire allo stesso tempo spinta e copertura sulla propria corsia di competenza, Yilmaz è attualmente impegnato agli Europei Under 19 con la sua Turchia, con la quale si sta mettendo in luce a suon di ottime prestazioni. Dagli addetti ai lavori viene considerato uno dei giovani più interessanti a livello internazionale nel suo ruolo e la Juventus, non a caso, sembra decisa ad anticipare la concorrenza (tra cui quella del Galatasaray) per assicurarsene le prestazioni.