Dove giocherà Bernardeschi nella prossima stagione

È terminata l'avventura di Federico Bernardeschi con la maglia della Juventus. Quella di sabato sul campo della Fiorentina nella sfida poi vinta dai viola per 2-0 è stata infatti l'ultima apparizione dell'esterno con la maglia bianconera. Il giocatore, approdato a Torino nell'estate 2017, non rinnoverà il proprio contratto con la Vecchia Signora e sarà lasciato libero di trovarsi una nuova sistemazione a parametro zero. Un divorzio dopo cinque stagioni, durante le quali Bernardeschi ha collezionato complessivamente 183 presenze realizzando dodici reti.

Bernardeschi, le ipotesi per il futuro

Sul futuro di Bernardeschi, adesso, regna ancora incertezza. La fumata nera sulle possibilità di rinnovo con la Juventus è infatti arrivata solamente pochi giorni fa, con il giocatore che ha quindi potuto iniziare a guardarsi attorno solamente nelle ultime ore. Per lui, al momento, sembrano due le ipotesi più probabili in vista della prossima stagione: un approdo o ai freschi campioni d'Italia in carica del Milan o alla Roma di Mourinho.

I rossoneri, che potrebbero non riscattare Messias dal Crotone, sono alla ricerca di un esterno offensivo, considerato anche il rendimento non esaltante offerto da Saelemakers, e quello di Bernardeschi potrebbe essere un nome allettante per la dirigenza del Diavolo. Per quanto riguarda i capitolini, invece, molto dipenderà dal futuro di Zaniolo e Mkhitaryan: se l'azzurro e l'armeno dovessero partire, i giallorossi avrebbero bisogno di adeguati sostituti nel reparto offensivo e potrebbero dare il via all'assalto per l'ex giocatore della Fiorentina. Difficile, invece, un approdo di Bernardeschi all'Inter: nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, il bianconero faticherebbe a trovare un'adeguata collocazione tattica.