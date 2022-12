Betis-Atalanta, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Terzo test durante la sosta per i Mondiali per l'Atalanta di Gasperini. La Dea ha chiuso la prima parte del campionato con tre sconfitte di fila e la discesa fino al sesto posto in classifica. A gennaio dovrà ripartire in maniera molto diversa e alcuni segnali di risveglio si sono visti già nelle ultime amichevoli, una finita in pareggio con l'Eintrach Francoforte 3-3 e l'altra vinta nettamente con il Nizza 3-0.

Betis-Atalanta: probabili formazioni

L'Atalanta rirtova Palomino e Lookman, il primo ha superato il problema muscolare e il secondo è rientrato dopo a febbre degli ultimi giorni. Entrambi dovrebbero partire titolari nel 3-4-1-2 di Gasperini con Toloi e Scalvini a completare il reparto difensivo davanti a Musso, Sugli esterni Zappacosta sta meglio ma non giocherà titolare con Soppy e Hateboer pronti dal primo minuto. Coppia in mediana inedita e molto tecnica con Ederson e Malinovskyi, mentre l'attacco sarà formato da Boga, Lookman e Zapata. Nel Betis probabile che parta titolare Canales e non Guardado in mezzo al campo, mentre Iglesias dovrebbe essere il centravanti del 4-2-3-1.

Betis (4-2-3-1): Silva; Montoya, Luiz Felipe, Ruiz, Moreno; Akouokou, Canales; Rodri, Fekir, Luiz Henrique; Iglesias.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Hateboer, Ederson, Malinovskyi, Soppy; Boga; Lookman Zapata.

Betis-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida di venerdì 23 dicembre alle 17 tra Atalanta e Betis sarà trasmessa in diretta streamign da DAZN disponibile sia sulla App che sul sito ufficiale della piattaforma che detiene, tra gli altri, anche i diritti pr la serie A. La telecronaca sarà a cura di Dario Mastroianni