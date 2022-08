Betis-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta streaming

Arriva per la Fiorentina il momento della prova generale. All’ Estadio Benito Villamarín di Siviglia la formazione viola affronterà il Betis degli ex Pezzella e Joaquin nell’ultima amichevole precampionato, che precede l’impegno inaugurale della stagione 2022/2023, costituito dall’esordio nella Serie A contro la Cremonese domenica prossima. Un altro test dal sapore europeo per la squadra di Italiano, che la scorsa settimana aveva già affrontato il Galatasaray (perdendo 2-1) per poi pareggiare a reti inviolate mercoledì contro il Qatar, il quale si conferma tabù per le formazioni italiane affrontate nella sua tournée continentale (vittoria 2-1 con l’Udinese, doppio 0-0 contro la Lazio e la Fiorentina).

Il Betis, che parteciperà alla prossima Europa League, ha concluso la stagione 2021/2022 rientrando a pieno merito nelle Top 5 della Liga spagnola, guadagnandosi non solo un posto nelle competizioni europee, ma mettendo anche in bacheca la sua terza Coppa del Re conquistata piegando il Valencia in finale ai rigori, alzando un trofeo che mancava nella sponda biancoverde di Siviglia dal lontano 2005. Tra le “new entry” di rilievo nell’organico a disposizione del tecnico Pellegrini ci sono i brasiliani il centrale Luiz Felipe (naturalizzato italiano), prelevato a parametro zero dalla Lazio, l’ala destra Luiz Henrique acquistato dal Fluminense e l’attaccante William José riscattato dalla Real Sociedad dopo l’anno di prestito.

In casa viola sicuro assente Duncan, uscito nel primo tempo dell’amichevole contro il Qatar e tenuto precauzionalmente a riposo a Firenze, mentre non destano invece preoccupazioni le condizioni di Dodô, richiamato in panchina zoppicante dopo un’ora di gioco. Da verificare il suo impiego a Siviglia, mentre appare probabile il ricorso all’assetto già visto nelle ultime uscite, che prevede tra gli altri l’impiego a centrocampo del giovane Bianco – che ha ben impressionato negli ultimi test – e Mandragora, Jovic al centro dell’attacco, Gollini tra i pali e l’utilizzo al centro della difesa di un Milenkovic ancora al centro delle trattative di mercato.

L’unico precedente tra le due formazioni risale all’amichevole dell’agosto di otto anni fa, con il successo esterno dei viola per 2-1 (in rete Vargas e Babacar). Il match Betis-Fiorentina, il cui fischio d’inizio è previsto per le 21 di sabato, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva da olybet.tv, official broadcaster delle amichevoli della squadra viola come già accaduto in occasione della partita contro la nazionale qatariota. Per assistere all’incontro è necessario iscriversi sul sito e lasciare i propri dati, con un indirizzo e-mail valido, e compilare un breve questionario. Si potrà quindi procedere alla registrazione, che una volta completata permetterà di ricevere tramite posta elettronica un link da cliccare per seguire in streaming la partita.