Bologna, infortunio per Arnautovic: i tempi di recupero

L'attacco del Bologna perde anche Marko Arnautovic a causa di un infortunio al piede accusato nel primo match del 2023 contro la Roma. Il bomber austriaco, vicecapocannoniere della Serie A con ben 8 gol in 14 gare disputate, salterà sicuramente la sfida contro l'Atalanta di lunedì sera e si aggiungerà alla lista degli indisponibili di Thiago Motta.

Il tecnico che ha risollevato i rossoblu nelle ultime settimane nel difficile match contro la Dea non solo dovrà rinunciare al suo cannoniere ma non avrà a disposizione anche Zirkzee, sostituto naturale di Arnautovic, e Barrow una possibile soluzione nello schieramento del Bologna come riferimento offensivo. Probabile che possa essere Sansone la punta centrale di Thiago Motta lunedì sera.

Infortunio Arnautovic, i tempi di recupero

La sfida con l'Atalata non sarà l'unica in cui il Bologna dovrà rinunciare ad Arnautovic. La società ha comunicato che l'infortunio al piede andrà rivalutato tra dieci giorni e poi si capirà meglio quando l'attaccante potrà tornare in campo.

E'quindi impossibile il recupero per la sfida all'Udinese di domenica 15 gennaio alle 15 e sembra quasi scontato anche il forfait in Coppa Italia giovedì 19 gennaio contro a Lazio. La speranza di tutti in casa rossoblu è che Aranutovic possa tornare a disposizione il 23 gennaio contro la Cremonese nel primo dei tre match in una settimana, dopo la sfida con la neopromossa il Bologna affronterà infatti in soli quattro giorni Spezia e Fiorentina.