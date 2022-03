Bologna - Atalanta 0-1: tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna

Ancora una sconfitta per il Bologna, la seconda consecutiva dopo quella di Firenze. Eppure i rossoblù non avevano giocato male: la squadra di Mihajlovic ha saputo difendere con ordine per gran parte della partita, anche grazie alle prestazioni di Medel e Theate, ma due macro errori davanti al portiere avversario di Orsolini prima e di Arnautovic poi condannano di fatto il Bologna. All'Atalanta basta il gol dell'esordiente Cissé: il classe 2003 subentra a Muriel nel corso del secondo tempo e alla prima occasione utile punisce Skorupski.

Articolo su Bologna Today

Il tabellino

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel (90'+5 Falcinelli), Theate; De Silvestri (87' Kasius), Schouten, Svanberg (87' Barrow), Hickey (87' Vignato); Soriano (90'+5 Dijks), Orsolini; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Aebischer, Viola.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini (46' Palomino), Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler (70' Pasalic), Pezzella (80' Maehle); Koopmeiners, Pessina (46 Mihaila); Muriel (65' Cissé).

A disposizione: Sportiello, Rossi, De Nipoti.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Maresca della sez. di Napoli.

Reti: 82' Cissé (A).

Ammonizioni: 66' Demiral (A).

Bologna - Atalanta 0-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Bologna - Atalanta 0-1 giocata domenica 20 marzo sono disponibili su Sky Sport