Bologna-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Niente sfida tra bomber al Dall'Ara, Bologna e Atalanta si sfidano lunedì alle 20,45 senza Arnautovic e Zapata, problemi di formazione quindi per Thiago Motta e Gasperini. I felsinei vanno a caccia di punti dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma, la Dea ha bisogno di un successo che manca da ben quattro giornate con tre sconfitte e l'ultimo pareggio conquistato in extremis con lo Spezia.

Bologna-Atalanta: le scelte di Thiago Motta

Attacco a pezzi per i padroni di casa che hanno perso in settimana il bomber Arnautovic e non potranno contare anche su Zirkzee e Barrow, i due possibili sostituti dell'austriaco. Il centravanti sarà quindi Sansone con Soriano, Ferguson e Orsolini alle sue spalle. In difesa confermato Lucumi nonostante l'ingenuo rigore di Roma, in mezzo il fosforo di Dominguez e il carisma di Medel.

Bologna-Atalanta: le sclete di Gasperini

Gasperini deve fare a meno di Zapata e Musso, il primo sarà sostituito in attacco da Hojlund mentre in porta andrà Sportiello. Pochi i dubbi di formazione, in difesa più Scalvini di Okoli, mentre alle spalle dell'attacco ci sarà Pasalic. A completare la squadra sarà il centrocampo per tre quarti olandese con Hateboer, De Roon e Koopmeiners, a completare il reparto sarà Ruggeri.

Bologna-Atalanta: le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Sansone.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Højlund.

Bologna-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida di lunedì sera tra Bologna e Atalanta sarà trasmessa in diretta tv da Sky ai canali 201, 251 e 213 mentre per lo streaming sarà attiva la proposta di DAZN che prevede la App e anche il sito ufficiale per non perdersi le emozioni del Dall'Ara oltre a Sky Go e a Now TV. La telecronaca su Sky sarà di Davide Polizzi e Giancarlo Marocchi mentre su DAZN sarà di Gabriele Giustiniani e Marco Parolo.