Bologna-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sfida delicata al Dall'Ara dove il Bologna, reduce da due pareggi e una sconfitta ha bisogno di una buona prestazione per salvare la panchina di Mihajlovic. Sul tecnico serbo ci sono delle valutazioni in corso da parte di Saputo che evidentemente si aspettava qualcosa in più, il fantasma di Gattuso aleggia anche se per ora non ci sono decisioni ufficiali prese. L'Atalanta invece, dopa aver passato il turno in Europa League, si rituffa in campionato per cercare di accorciare il gap con il quarto posto attualmente distante otto punti, anche se la Dea deve recuperare una gara. Gasperini deve guardarsi anche da Roma, Lazio e Forentina per la corsa ai posti per l'Europa League.

Bologna-Atalanta: le scelte di Mihajlovic

Cinque sicuri assenti per Mihajlovic che dovrà rinunciare agli infortunati Dominguez, Kinglsey e Santander a cui si aggiungono Sansone e Bonifazi squalificati. In difesa torna il terzetto titolare con Theate pronto al ritorno dal primo minuto al fianco di Medel e Sumaoro. Le fasce saranno presidiate da De Silvestri e Hickey mentre in mezzo Soriano dovrebbe fare coppia per Schouten. Mihajlovic dovrebbe poi varare il tridente pesante con Barrow e Orsolini alle spalle di Aranutovic, con Svanberg solamente in panchina.

Bologna-Atalanta: le scelte di Gasperini

Gasperini risponde con il solito 3-4-2-1 in cui in difesa non ci sarà Toloi fermatosi nel match contro il Leverkusen, out anche Zapata. L'azzurro sarà sostituito da Palomino che completerà il reparto con Demiral e Djimsiti. L'Atalanta potrebbe ricorrere a poco turnover con De Roon e Freuler utilizzati in mezzo al campo almeno all'inizio, mentre cambieranno gli interpreti sulla fasce con Maehle e Pezzella a prendere il posto di Zappaccosta e Hateboer. Rebus in vece in attacco dove Muriel dovrebbe essere confermato mentre alle sue spalle Pasalic e Malinovskyi sembrano in vantaggio sui vari Pessina, Boga e Kopmeiners, attenzione però perché Gasperini ha spesso riservato molte sorprese a poche ore dalle gare.

Bologna-Atalanta: le probabili formazioni

Bologna (3-4-3) Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arantuovic, Barrow.

Atalanta (3-4-2-1) Musso, Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Pezzella; Malinosvkyi, Pasalic; Muriel

Bologna-Atalanta diretta streaming e tv

Seguire Bologna in diretta tv e in streaming sarà possibile solamente su DAZN. La piattaforma trasmetterà infatti la gara in esclusiva sulla propria app oppure sul proprio sito internet. E'necessario ricordare che il servizio è in abbonamento. A commentare il match saranno Riccardo Mancini e l'ax atalantino Massimo Donati.